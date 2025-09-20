Un conocido empresario habla sin tapujos sobre esta palabra tabú: "Un tema sucio"

En nuestra cultura tenemos algunas palabras consideradas como tabú, pero un conocido empresario ha decidido hablar sin tapujos sobre ello: "Un tema sucio".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien a través de sus redes sociales trata de divulgar su filosogía empresarial. En esta ocasión hace una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde señala que "desde pequeños nos han (casi) prohibido hablar de dinero". Asegura que, con esta prohibición, "hemos crecido pensando que es un tema sucio o vergonzoso. Una hipocresía brutal".

¿Y por qué? "Porque el dinero paga el colegio de tus hijos. Paga la comida que pones en la mesa. Paga la luz y el alquiler. El dinero no es malo. Es, simplemente, la herramienta que nos permite vivir".

Para el empresario, "el problema de no hablar de ello es que fomentamos un país de secretismo en vez de un país de oportunidades. Hablar de dinero es hablar de crecer, de emprender, de arriesgar… Es normalizar el éxito y también el fracaso. Ya va siendo hora de que dejemos de tratarlo como un tabú y empecemos a tener conversaciones de adultos sobre cómo construir un futuro mejor".

Responder a la pregunta “¿cuánto dinero tienes en el banco?” no es algo que muchos estén dispuestos a hacer. Sin embargo, hay un empresario que ha decidido hablar con franqueza sobre el tema: José Elías Navarro.

En una publicación en su cuenta oficial de X (antes conocida como Twitter), Elías desmiente algunos mitos sobre su fortuna:

“La gente cree que tengo 900 millones en el banco. Y no es cierto. Cuando ven esas cifras, se imaginan cosas absurdas. Como si tuviera un cofre lleno de monedas de oro y me pasara el día contándolas. La realidad es muy distinta”, afirma.

El empresario aclara que su riqueza no está compuesta por dinero líquido en una cuenta, sino por participaciones en sus empresas, cuyo valor fluctúa constantemente.

“Un día valen 900, otro 800, otro 700. ¿Estoy mirando todo el rato si la acción sube o baja unos céntimos? No. Me da igual. No es algo que me quite el sueño”, explica.

Para él, lo realmente importante es que sus compañías funcionen bien, crezcan y se consoliden.

“Ese es mi trabajo. El valor de las empresas es una consecuencia de hacer las cosas bien, no el objetivo principal”, concluye.

Su enfoque está claro: no se trata de acumular dinero, sino de construir empresas sólidas. El resto, como él mismo dice, “es solo un número que sube y baja”.