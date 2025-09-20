Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un conocido empresario habla sin tapujos sobre esta palabra tabú: "Un tema sucio"

Esto es lo que ha contado

Un conocido empresario habla sin tapujos sobre esta palabra tabú: &quot;Un tema sucio&quot;

Un conocido empresario habla sin tapujos sobre esta palabra tabú: "Un tema sucio" / Freepik

Julio Vivas

Julio Vivas

En nuestra cultura tenemos algunas palabras consideradas como tabú, pero un conocido empresario ha decidido hablar sin tapujos sobre ello: "Un tema sucio".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien a través de sus redes sociales trata de divulgar su filosogía empresarial. En esta ocasión hace una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde señala que "desde pequeños nos han (casi) prohibido hablar de dinero". Asegura que, con esta prohibición, "hemos crecido pensando que es un tema sucio o vergonzoso. Una hipocresía brutal".

¿Y por qué? "Porque el dinero paga el colegio de tus hijos. Paga la comida que pones en la mesa. Paga la luz y el alquiler. El dinero no es malo. Es, simplemente, la herramienta que nos permite vivir".

Para el empresario, "el problema de no hablar de ello es que fomentamos un país de secretismo en vez de un país de oportunidades. Hablar de dinero es hablar de crecer, de emprender, de arriesgar… Es normalizar el éxito y también el fracaso. Ya va siendo hora de que dejemos de tratarlo como un tabú y empecemos a tener conversaciones de adultos sobre cómo construir un futuro mejor".

Responder a la pregunta “¿cuánto dinero tienes en el banco?” no es algo que muchos estén dispuestos a hacer. Sin embargo, hay un empresario que ha decidido hablar con franqueza sobre el tema: José Elías Navarro.

En una publicación en su cuenta oficial de X (antes conocida como Twitter), Elías desmiente algunos mitos sobre su fortuna:

“La gente cree que tengo 900 millones en el banco. Y no es cierto. Cuando ven esas cifras, se imaginan cosas absurdas. Como si tuviera un cofre lleno de monedas de oro y me pasara el día contándolas. La realidad es muy distinta”, afirma.

El empresario aclara que su riqueza no está compuesta por dinero líquido en una cuenta, sino por participaciones en sus empresas, cuyo valor fluctúa constantemente.

“Un día valen 900, otro 800, otro 700. ¿Estoy mirando todo el rato si la acción sube o baja unos céntimos? No. Me da igual. No es algo que me quite el sueño”, explica.

Para él, lo realmente importante es que sus compañías funcionen bien, crezcan y se consoliden.

“Ese es mi trabajo. El valor de las empresas es una consecuencia de hacer las cosas bien, no el objetivo principal”, concluye.

Noticias relacionadas y más

Dinero

Su enfoque está claro: no se trata de acumular dinero, sino de construir empresas sólidas. El resto, como él mismo dice, “es solo un número que sube y baja”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella: 'Me están crucificando
  2. Mar Berjón, pareja del ganadero asesinado en su casa de Cueves (Ribadesella): 'Los que mataron a Toño no merecen vivir
  3. La desconocida playa de Asturias con arena blanca y dos orillas que solo se puede visitar con la marea baja
  4. ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
  5. Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
  6. Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', cancela la gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer
  7. El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
  8. La Peña, en Salas, cuenta con una pareja de jóvenes ganaderos 'por vocación' que trabajan con más de 200 cabezas de ganado

Barbón señala en el pozu Funeres la "ofensa" del PP por hablar de "meter al Gobierno en una fosa"

Barbón señala en el pozu Funeres la "ofensa" del PP por hablar de "meter al Gobierno en una fosa"

María Pérez agranda su leyenda al conseguir su cuarto oro mundial en marcha

María Pérez agranda su leyenda al conseguir su cuarto oro mundial en marcha

Un conocido empresario habla sin tapujos sobre esta palabra tabú: "Un tema sucio"

Un conocido empresario habla sin tapujos sobre esta palabra tabú: "Un tema sucio"

¿Sabes cuál es la manera más eficaz y divertida de combatir el estrés y la ansiedad?

¿Sabes cuál es la manera más eficaz y divertida de combatir el estrés y la ansiedad?

Esto es todo lo que tienes que saber antes de tomar probióticos

Esto es todo lo que tienes que saber antes de tomar probióticos

Emotivo homenaje a Luis Torres, histórico de la Cocina Económica de Gijón, en la residencia La Golondrina: "Nos enseñó que la dignidad no se negocia"

Emotivo homenaje a Luis Torres, histórico de la Cocina Económica de Gijón, en la residencia La Golondrina: "Nos enseñó que la dignidad no se negocia"

La asturiana que documentó el jardín funerario que ahora han conocido los Reyes de España en Egipto

La asturiana que documentó el jardín funerario que ahora han conocido los Reyes de España en Egipto
Tracking Pixel Contents