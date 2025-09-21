Un conocido empresario te cuenta por qué acabo estableciéndose en España a pesar de lo tentador que es pagar menos impuestos en Andorra: "Seguiré pagando aquí"

Seguro que estás cansado de escuchar que tal youtuber se ha ido a vivir a Andorra para no pagar los impuestos en España. Esto es una realidad que trasciende a los youtubers y llega a los empresarios, aunque no todos son iguales. Un conocido empresario te cuenta por qué acabó estableciéndose en España a pesar de lo tentador que es pagar menos impuestos en Andorra: "Seguiré pagando aquí".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien utiliza sus redes para divulgar su filosofía empresarial. En esta ocasión habla sobre Andorra: "'Vete a Andorra y paga menos impuestos'. Lo escucho cada dos por tres. Y entiendo por qué: Ves que el dinero se malgasta en proyectos inútiles".

El empresario destaca que "las listas de espera en sanidad son un drama. Que la gestión es un desastre. Y es normal pensar en irse. Es tentador".

Sin embargo, él considera que "yo no me voy. Porque a pesar de todo, creo en la idea que hay detrás de los impuestos. Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no dependa de su dinero. Donde el hijo de alguien con dinero y el de un obrero tengan acceso a la misma educación. Eso es construir una sociedad. Y eso se paga con impuestos. No me voy a ir de Badalona. Seguiré pagando aquí. Mi parte del trato es contribuir con mis impuestos. La de los políticos (me da igual el color), es dejar de tirar nuestro dinero y gestionarlo con cabeza. Yo cumplo con la mía. Ahora les toca a ellos".

En muchas culturas, especialmente en la nuestra, el dinero sigue siendo un tema incómodo, casi prohibido. Pero el empresario José Elías Navarro ha decidido hablar de ello con total claridad. A través de sus redes sociales, donde suele compartir reflexiones sobre su visión empresarial y personal, ha publicado un mensaje contundente en su perfil de X (antes Twitter), en el que señala que desde pequeños se nos ha enseñado, casi de forma implícita, que no está bien hablar de dinero.

Según él, esta creencia nos ha llevado a considerar el dinero como algo sucio o vergonzoso, lo que define como una gran hipocresía. En su mensaje explica que, en realidad, el dinero es lo que permite cubrir necesidades básicas como la educación de los hijos, la alimentación, la vivienda o los servicios esenciales. Por tanto, no debería ser motivo de vergüenza, sino entendido como una herramienta fundamental para vivir y desarrollarnos.

José Elías también advierte de las consecuencias de mantener el dinero como un tema tabú. Considera que ese silencio fomenta una sociedad basada en el secretismo, en lugar de una abierta al crecimiento y a las oportunidades. Para él, hablar de dinero es hablar de progreso, de emprendimiento, de asumir riesgos y de aprender tanto del éxito como del fracaso.

Perspectiva adulta

Concluye defendiendo la necesidad de empezar a tratar este asunto con naturalidad, desde una perspectiva adulta, con el objetivo de construir un futuro más consciente, informado y libre de prejuicios.