Santiago Niño Becerra alerta sobre la IA y sus consecuencias: "Un desempleo masivo"
Algo que avanza a pasos agigantados
Seguro que si hace cinco años le preguntamos a alguien sobre la IA, su respuesta no tendría nada que ver con la que daría ahora. Y es que la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. Pero el economista Santiago Niño Becerra ha querido hacer hincapié en las nefastas consecuencias que puede traer la IA: "Un desempleo masivo".
El economista ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) en la que comparte la reflexión de Geoffrey Hinton, Premio Nobel y pionero de la IA: "La IA va a provocar un desempleo masivo y un enorme aumento de los beneficios". Y es que, "hará que unas pocas personas sean mucho más ricas y que la mayoría sea más pobre".
Pero no solo eso, y es que “(…) los ricos van a utilizar la inteligencia artificial para sustituir a los trabajadores".
Santiago Niño-Becerra es un reconocido economista y profesor universitario español, famoso por sus análisis críticos sobre la economía global y las estructuras económicas actuales. Nacido en Barcelona en 1951, ha logrado consolidarse tanto en el ámbito académico como en los medios de comunicación, gracias a sus publicaciones y sus frecuentes intervenciones en debates televisivos.
Se formó en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Barcelona, donde también obtuvo su doctorado. A lo largo de su carrera, Niño-Becerra ha ocupado diferentes puestos en varias universidades, destacando especialmente su labor como catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramon Llull. Su experiencia también se extiende al sector privado, lo que le ha brindado una visión amplia y enriquecida de la economía, combinando teoría y práctica.
Crisis económicas
El análisis de las crisis económicas ha sido el eje central de los estudios de Santiago Niño-Becerra. Sus investigaciones subrayan la insostenibilidad de determinados modelos económicos, haciendo hincapié en la excesiva acumulación de deuda y la falta de equidad como factores clave. Además, ha publicado varios libros que se han convertido en textos de referencia para académicos y expertos interesados en comprender las crisis económicas del siglo XXI.
- El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella: 'Me están crucificando
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
- Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
- El alcalde de Siero, sobre el portavoz del PP: 'Es un babayu, aunque en algunas zonas de Asturias dirían que ye fatu o tochu
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- El Día de América en Asturias más participativo saca a las calles de Oviedo a 120.000 personas
- Carlos y Lucía diseñan ropa con historia que quiere resistir a las modas: una aventura empresarial que se acerca al millón de euros