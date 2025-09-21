Santiago Niño Becerra alerta sobre la IA y sus consecuencias: "Un desempleo masivo"

Seguro que si hace cinco años le preguntamos a alguien sobre la IA, su respuesta no tendría nada que ver con la que daría ahora. Y es que la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. Pero el economista Santiago Niño Becerra ha querido hacer hincapié en las nefastas consecuencias que puede traer la IA: "Un desempleo masivo".

El economista ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) en la que comparte la reflexión de Geoffrey Hinton, Premio Nobel y pionero de la IA: "La IA va a provocar un desempleo masivo y un enorme aumento de los beneficios". Y es que, "hará que unas pocas personas sean mucho más ricas y que la mayoría sea más pobre".

Pero no solo eso, y es que “(…) los ricos van a utilizar la inteligencia artificial para sustituir a los trabajadores".

Santiago Niño-Becerra es un reconocido economista y profesor universitario español, famoso por sus análisis críticos sobre la economía global y las estructuras económicas actuales. Nacido en Barcelona en 1951, ha logrado consolidarse tanto en el ámbito académico como en los medios de comunicación, gracias a sus publicaciones y sus frecuentes intervenciones en debates televisivos.

Se formó en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Barcelona, donde también obtuvo su doctorado. A lo largo de su carrera, Niño-Becerra ha ocupado diferentes puestos en varias universidades, destacando especialmente su labor como catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramon Llull. Su experiencia también se extiende al sector privado, lo que le ha brindado una visión amplia y enriquecida de la economía, combinando teoría y práctica.

Crisis económicas

El análisis de las crisis económicas ha sido el eje central de los estudios de Santiago Niño-Becerra. Sus investigaciones subrayan la insostenibilidad de determinados modelos económicos, haciendo hincapié en la excesiva acumulación de deuda y la falta de equidad como factores clave. Además, ha publicado varios libros que se han convertido en textos de referencia para académicos y expertos interesados en comprender las crisis económicas del siglo XXI.