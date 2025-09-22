Adiós a 340 euros de la nómina tras la nueva medida del Gobierno que recoge el BOE

"Tu sueldo va a subir un 4,4 % si cobras el salario mínimo. Vamos a ver cuándo va a entrar en vigor, cómo afecta si tienes en 12 o en 14 pagas esta subida del 4,4 % y cómo afecta a quien tiene un trabajo parcial también". Así empieza José Ramón López, asesor fiscal, a explicar en un vídeo de TikTok cómo va a afectar a estos trabajadores esta medida.

"Fijaos, si cobráis vuestro sueldo bruto en 12 pagas, que es la mayoría, es decir, que las pagas están prorrateadas y se cobran 12, no tienes pagas extras, el sueldo bruto mensual que vas a cobrar si haces 40 horas semanales va a ser 1.381 euros con esta subida del 4,4 %, y en función de las horas semanales que hagáis, el sueldo será uno u otro", cuenta el asesor.

"Pero recordad, estos importes son brutos. ¿Por tanto, qué te va a quedar en tu bolsillo neto? Pues si le restamos la seguridad social, que es un 6,48, %, os quedaría esto", indica José Ramón.

"No he incluido el tanto % de IRPF porque se supone que el IRPF se tiene que ir amoldando a los nuevos salarios mínimos para que no tributen, así que de momento lo dejo en un 0 %. Y si cobras en 14 pagas que no están prorrateadas, pues tu sueldo mensual si haces una jornada completa, va a ser de €1.184 al mes brutos", cuenta.

Ahora, aquellos que cobren el Salario Mínimo Interprofesional (16.576 euros) van a comprobar en su nómina una deducción específica del IPRF que aparecerá en sus nóminas. Tal y como ha publicado el BOE en la Ley 5/2025, de 30 de mayo, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera. " en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se mejoran los beneficios fiscales destinados a reforzar la promoción de dichas políticas duplicando, como mínimo, los actuales importes, cuya cuantía se eleva conforme mayores sean las cargas familiares de los contribuyentes. Dichas mejoras se trasladan, asimismo, a la deducción por acogimiento, cuyos beneficiarios se aumentan incluyendo todas las modalidades de acogimiento incluidas en la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, incluyendo la delegación de guarda con fines de adopción.

En atención a la necesidad de promover mejores condiciones de vida de las familias acogedoras y, por ende, de la infancia y adolescencia, se procede a incluir a estas como beneficiarias de otras deducciones del tramo autonómico del IRPF que estaban limitadas a otras modalidades de familia, como la deducción por nacimiento o adopción de una persona con discapacidad, las destinadas a la custodia no ocasional en guarderías y centros de primer ciclo de educación infantil de hijos o acogidos menores de 3 años, la deducción por conciliación del trabajo con la vida familiar y la relacionada con las cantidades destinadas a la adquisición de material escolar, de forma que el tratamiento fiscal sea homogéneo y equitativo para todos los modelos de familia existentes en la actualidad", señala el texto oficial.

Eso sí, “la deducción no podrá superar nunca la parte proporcional de la cuota íntegra estatal y autonómica”.