El BBVA mejora la opa el 10% y evita que los accionistas del Sabadell que la acepten paguen impuestos

BBVA mejora un 10% su oferta para intentar convencer de la OPA a los accionistas del Sabadell. La entidad presentará este lunes la solicitud de autorización para modificar las condiciones de la oferta, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. BBVA tenía de plazo hasta este martes para mejorar su oferta a los accionistas del Banco Sabadell. Previamente, el banco ofrecía una acción nueva de BBVA y 70 céntimos de euro en efectivo por cada 5,5483 títulos del banco catalán. Ahora el Consejo de Administración de la entidad vasca ha decidido ofrecer acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad a razón de una ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell. Como la contraprestación pasará a ser enteramente en acciones, los accionistas que tuvieran plusvalías no tributarían en España si la aceptación supera el 50% de los derechos de voto de Banco Sabadell, puesto que la operación sería fiscalmente neutra en ese caso.

BBVA señala en una nota de prensa que la entidad ha acordado renunciar tanto a la posibilidad de hacer nuevas mejoras de la contraprestación de la oferta como a la de ampliar el periodo de aceptación. "Con esta mejora ponemos en manos de los accionistas del Banco Sabadell una oferta extraordinaria, con una valoración y un precio históricos, y la oportunidad de participar del enorme valor generado con la unión. Todo ello se traduce en un fuerte incremento de su beneficio por acción previsto a futuro, siempre que acudan al canje", señala Carlos Torres Vila, presidente de BBVA

La entidad ha explicado que la nueva oferta supone valorar la acción de Banco Sabadell a 3,39 euros por acción, "en niveles máximos en más de una década". La anterior oferta combinaba títulos y efectivo y ahora se transformar en un canje íntegramente en acciones ordinarias de nueva emisión de BBVA, a razón de una acción de la entidad presidida por Carlos Torres por cada 4,8376 acciones de la firma catalana.

"La nueva oferta otorgaría a los accionistas de Banco Sabadell una participación del 15,3% en BBVA, beneficiándose así del enorme valor generado por el proyecto de unión: con la fusión, obtendrán un beneficio por acción (que determina el dividendo por acción) aproximadamente un 41% superior al que lograrían en caso de que la entidad mantuviera su andadura en solitario", destaca BBVA.

"La prima ofrecida sobre el valor de cotización de Banco Sabadell, que ya era muy significativa cuando se anunció la operación y muy superior a la de otras transacciones similares en la banca europea (unos 30 puntos porcentuales por encima de la media de estas operaciones), se ve sustancialmente incrementada tras esta subida de la oferta", subraya además la entidad. La OPA fue autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 5 de septiembre y el plazo de aceptación arrancó el 8 de septiembre.