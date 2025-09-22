Buenas noticias para los pensionistas asturianos con un cónyuge a cargo: el dinero que van a recibir en la nómina en los próximos meses

El gasto de pensiones en Asturias entre enero y agosto, último mes con cifras oficiales, superó los 3.515 millones de euros, lo que supone un aumento de 305 millones respecto a la cantidad desembolsada en el mismo período del año pasado, según los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

Así, la pensión media asturiana se cifró en agosto en 1.522 euros, un 3,78% más que un año antes. Esto supuso un gasto total en prestaciones contributivas de 460,21 millones de euros, esto es, 19,2 millones más que en el mismo mes de 2024.

Si bien el crecimiento de este desembolso no implica un desequilibrio de las cuentas regionales, ya que las pensiones se abonan con un sistema de caja única en todo el territorio nacional, sí confirma la tendencia de envejecimiento de la población asturiana y la creciente dependencia de la economía regional de estas rentas. De hecho, tal como publicó recientemente este diario, el ingreso bruto (antes de impuestos) del total de las prestaciones contributivas en Asturias superará los 6.000 millones de euros en 2025, lo que supone una aportación mayor que la suma de los salarios que cobran los trabajadores asturianos de la industria, el comercio, la hostelería y el transporte.

Tal y como informan desde el BBVA, en su estimación para el incremento de las pensiones el próximo 2026, "teniendo en cuenta el comportamiento del IPC entre diciembre de 2024 y agosto de 2025, y las expectativas para los próximos meses, la estimación actual es que las pensiones contributivas se revaloricen un 2,6%" el próximo año. Por ello, "el porcentaje definitivo de revalorización para 2026 dependerá del comportamiento que tenga el IPC en septiembre, octubre y noviembre de 2025".

De acuerdo a esta fórmula, las pensiones en los años previos se revalorizaron en:

Un 2,8% en 2025 , que fue el porcentaje de variación del IPC medio interanual de los 12 meses previos a diciembre de 2024, es decir, según la variación media interanual del IPC entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024.

, que fue el porcentaje de variación del IPC medio interanual de los 12 meses previos a diciembre de 2024, es decir, según la variación media interanual del IPC entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. Un 3,8% en 2024 , la variación media interanual del IPC entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023.

, la variación media interanual del IPC entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. Un 8,5% en 2023, correspondiente al IPC medio interanual entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

Por tanto, "las pensiones en 2026 se revalorizarán, a partir del 1 de enero, según la variación porcentual del IPC medio interanual de los 12 meses previos a diciembre de 2025, es decir, según la variación media interanual del IPC entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. La estimación actual es que las pensiones contributivas se incrementen en 2026 un 2,6%, teniendo cuenta que el IPC de agosto se ha situado en el 2,7%, y que (según la Fundación de las Cajas de Ahorros) la estimación de tasa de variación mensual en septiembre es de un -0,3%, la de octubre un 0,4%, y la de noviembre de un 0,1%", apuntan desde el Instituto BBVA de pensiones.