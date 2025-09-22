Competencia descarta grandes cambios en su propuesta de retribución a las redes eléctricas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) descarta que vaya a haber grandes cambios en la revisión de su propuesta de retribución a las redes eléctricas. El vicepresidente del organismo, Ángel García Castillejo, reconoce que tendrán en cuenta el nuevo plan de redes eléctricas presentado por el Gobierno, pero no cree que vaya a tener gran impacto en la propuesta normativa que finalmente ponga sobre la mesa el organismo, según ha explicado en la presentación del balance energético 2024 y perspectivas 2025, organizado por el Club Español de la Energía.

El dirigente ha defendido que la tasa de retribución para la distribución planteada por la CNMC “supera ampliamente el valor del periodo retributivo anterior” y que no es comparable con la de otros países por "la periodicidad de la revisión u otros parámetros"; mientras en el caso de la metodología para el cálculo de la retribución asegura que se trata de una apuesta por un “modelo más eficiente y adaptado a los desafíos de la descarbonización”.

El 'superregulador' presentó en julio su propuesta retributiva para las redes eléctricas para el próximo periodo regulatorio (2026-2031), que pasa por una tasa del 6,46%, frente al 5,58% vigente, así como por una nueva metodología para calcularla. El sector considera la tasa insuficiente y piden como mínimo un 7%, mientras que en el caso del nuevo modelo de cálculo afirman que se trata de un cambio radical que pondría en riesgo el gran volumen de inversiones en redes previsto en los próximos años. El Gobierno se encarga de establecer el límite anual a las inversiones en redes eléctricas, mientras que la CNMC fija la rentabilidad de las mismas, puesto que se trata de actividades que pagan los consumidores a través de la factura de la luz.

García Castillejo ha reconocido que la propuesta que finalmente apruebe la CNMC tendrá en cuenta el plan del Gobierno sobre redes eléctricas, publicado hace dos semanas y que todavía está en fase de consulta pública. “Estamos examinando el proyecto real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre planes de inversión en el transporte y la distribución, y ademas de elaborar el informe, lo tendremos en cuenta como nueva referencia para nuestras circulares (propuestas normativas) en marcha”, han sido sus palabras.

Ese plan, que eleva el límite de inversión que las empresas eléctricas pueden destinar al despliegue de redes en un 62%, introduce nuevos conceptos en el reconocimiento de las inversiones como son las inversiones anticipatorias o aquellas relacionadas con la avifaunia. Las principales afectadas, las empresas de distribución eléctrica (Iberdrola, Endesa, Naturgy o EDP), defienden que esos nuevos términos obligan al regulador a modificar sustancialmente el modelo de cálculo de retribución a las redes, mientras que desde la CNMC afirman que se tratará solo de pequeñas modificaciones o matices.

Sea como fuere, el tiempo juega en contra de unos y a favor de otros. El organismo que preside Cani Fernández se encuentra inmerso en el análisis de las alegaciones recibidas a su propuesta para “en los próximos días” enviar la versión definitiva al Consejo de Estado, que deberá realizar un informe sobre el contenido. Tras conocer la opinión del Consejo de Estado, la CNMC elaborará la propuesta definitiva que prevé publicar en el “último trimestre de este año” para aplicar el nuevo marco regulatorio en el sector eléctrico a partir del 1 de enero de 2026.

Si bien el plan del Gobierno está en fase de consulta pública desde el 12 de septiembre hasta el 6 de octubre, lo que deja para mediados o finales de ese mes, como pronto, su aprobación por parte del Consejo de Ministros. Esto podría hacer que la nueva tasa retributiva entre en vigor como está previsto, el 1 de enero de 2026, pero la metodología comience a aplicarse más adelante, para introducir, así, los cambios normativos planteados por el Ejecutivo, según expresan fuentes del sector. Sin embargo, desde la CNMC responden que "está previsto que esta norma se apruebe en el último trimestre del año, de forma que pueda entrar en vigor en el plazo previsto".