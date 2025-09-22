Sorpresa para los jubilados que cotizaron antes de la llegada de la democracia: la elevada devolución del IRPF que van a recibir en las próximas semanas

La Agencia Tributaria ha abonado ya la devolución de 5.516 millones de euros a 7.965.000 contribuyentes superados los dos primeros meses de la campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2024 (IRPF 2024), de manera que se han abonado ya el 73,5% de las solicitudes de devolución realizadas y el 60% de los importes a devolver que se han solicitado.

En número, las devoluciones ya abonadas evolucionan en línea con las solicitudes de devolución (10.835.000 declaraciones, -2,2%), mientras el conjunto de las declaraciones presentadas crece un 0,9% hasta alcanzar las 14.971.000 declaraciones. En importe, las devoluciones al contribuyente registran un crecimiento interanual del 9,6%.

Por su parte, y en línea, con la tónica de aceleración registrada en años anteriores, los contribuyentes han presentado ya 3.119.000 declaraciones con resultado a ingresar (+10,7% interanual), dado que no tienen la necesidad de realizar los primeros pagos hasta el final de la campaña.

La Administración dispone de seis meses, desde el término del plazo de presentación de las declaraciones, o desde la fecha de la presentación si la declaración fue presentada fuera de plazo, para practicar la liquidación provisional que confirme, o rectifique, el importe de la devolución solicitada por el declarante.

Además, aquellos mutualistas cuyas aportaciones se llevaran a cabo antes del 1 de enero de 1967 pueden reducir la totalidad de las aportaciones hasta esa fecha de la base imponible sobre la que se calcula el IRPF. Los que realizaron sus aportaciones entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978 podrán rebajar solo el 25% de la parte de su pensión que corresponda a esas aportaciones.

El importe medio, sumados los intereses de demora, ronda los 4.000 euros por persona y se ingresará en un único pago, en lugar de en varios plazos como se barajó inicialmente