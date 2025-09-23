El chef asturiano José Andrés responde tajante a Yolanda Díaz: “¿Cómo vamos a reducir la jornada laboral cuando los negocios, desde bares hasta fábricas, no encuentran trabajadores?"

Sumar está convencida de que el revés parlamentario con el proyecto de ley de la reducción de jornada servirá, pese al golpe que supone, puede servir revulsivo para la izquierda y alimentar una movilización social que empuje en el futuro su aprobación y, a la par, favorezca el rearme de las fuerzas progresistas.

Tras prosperar las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts el pasado 10 de septiembre en el Congreso, el socio minoritario considera que la presión ciudadana logrará mover a Junts a cambiar de criterio y aceptar la medida, cuando se retome en el Congreso.

Tras la fallida votación del Congreso sobre la reforma laboral que planteaba la jornada de 37,5 horas semanales, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz participó en el programa de Carlos Alsina de Onda Cero. Tras la entrevista de Carlos Alsina con Yolanda Díaz, el chef José Andrés dejaba un mensaje (que posteriormente eliminó de la cuenta) a la vicepresidenta segunda del Gobierno con una reflexión en torno a la reducción de la jornada laboral, tal y como recogía El Periódico.

El cocinero escribía en su cuenta de X su visión sobre este asunto en la que deja entrever que para él las prioridades son otras: "¿Cómo vamos a reducir la jornada laboral cuando los negocios, desde bares hasta fábricas, no encuentran trabajadores para cubrir puestos de trabajo? ¿Mientras tenemos un paro elevado y una España que envejece? Bajemos el paro hasta el 4%, hagamos una reforma migratoria y luego ya rebajaremos la jornada laboral…”.

Como apunta el diario que pertenece a Editorial Prensa Ibérica, el mismo grupo que LA NUEVA ESPAÑA, "la pregunta retórica inicial se transforma en una propuesta concreta: “Mientras tenemos un paro elevado y una España que envejece… Bajemos el paro hasta el 4%, reforma migratoria y luego ya rebajaremos la jornada laboral…”.

Tras la votación, la cúpula de Sumar y dirigentes de los partidos aliados se han afanado en cerrar filas con Díaz. Así, defienden que cuenta con el respaldo social de abanderar una de las medidas estrellas de la legislatura y aluden a que ese rechazo se convierte en una victoria política, dado que disponen del apoyo de la calle frente a la derecha, que ha quedado retratada en su negativa a impedir un avance social. Así, fuentes de la coalición del socio minoritario argumentan que el Gobierno ya es un logro mover el debate público a la parcela social, algo que sus bases necesitan y donde la izquierda tiene más que ganar, dado que la reducción de jornada es un debate que incomoda al PP y le hace estar a la defensiva.

De esta forma, diferentes dirigentes del espacio han dirigido el centro de sus críticas a los 'populares', a los que dibujan como una formación antisocial que hace seguidismo de la estrategia de Vox.