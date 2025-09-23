El importante consejo de un conocido empresario para triunfar en los negocios: "Vivimos en una sociedad con titulitis"

¿Quieres triunfar en los negocios? Pues hay un conocido empresario que ofrece sus consejos para ayudarte en este cometido: "Vivimos en una sociedad de titulitis".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien utiliza sus redes sociales para divulgar su filosofía empresarial. En esta ocasión ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social de X (extinta Twitter) donde comenta: "Nunca he usado mi título universitario. Y aun así, te digo que termines la carrera".

Es más, asegura que "ni siquiera fui a recoger mi título. Pero por otro lado, cuando un joven me comenta que le falta uno año para terminar la carrera pero quiere emprender ya, siempre digo lo mismo: Termínala. Nunca sabes cuándo te va a servir ese título. Porque nos guste o no, vivimos en una sociedad con titulitis".

Y pone el ejemplo de algo que le ocurrió a un amigo. "Un empresario increíble que ha montado ya varias empresas… Es un absoluto crack y, sin embargo, casi le impiden entrar en un consejo de administración por no tener un título universitario. Una situación ridícula, pero que te demuestra cómo funciona el sistema a día de hoy. Valía más un título de ADE que la propia experiencia de haber montado decenas de empresas. A mí me parece muy fuerte que se sigan dando situaciones así".

Seguro que más de una vez has oído hablar de creadores de contenido que deciden mudarse a Andorra para pagar menos impuestos. Aunque este fenómeno se asocia comúnmente con youtubers, también ha alcanzado a muchos empresarios. Sin embargo, no todos toman el mismo camino.

Uno de ellos es José Elías Navarro, un empresario que utiliza sus redes sociales para compartir su visión sobre los negocios y la sociedad. En esta ocasión, ha querido dar su opinión sobre la ya conocida opción de trasladarse a Andorra. Su postura es clara: "Seguiré pagando aquí".

"Cada dos por tres escucho eso de ‘Vete a Andorra y paga menos impuestos’. Y lo entiendo. Ves cómo se despilfarra el dinero público en proyectos inútiles y lo primero que piensas es en irte".

José Elías reconoce que la situación actual no es ideal: "Las listas de espera en sanidad son un drama. La gestión pública deja mucho que desear. Es normal sentirse frustrado y considerar alternativas. Es tentador".

Pero a pesar de esa tentación, su decisión es firme. Cree en algo más grande que el beneficio personal inmediato: "Yo no me voy. Porque, pese a todo, creo en la idea que sostiene el sistema de los impuestos. En vivir en un país donde la salud no dependa del dinero que tengas, donde el hijo de un obrero y el de un empresario puedan acceder a la misma educación. Eso es lo que construye una sociedad justa. Y eso, se paga con impuestos".

Badalona

Para él, quedarse en Badalona no es solo una decisión personal, sino un compromiso con la sociedad: "Seguiré pagando aquí. Mi parte del trato es contribuir con mis impuestos. La parte de los políticos –me da igual su color– es gestionar bien el dinero de todos y dejar de despilfarrarlo. Yo cumplo con lo mío. Ahora, les toca a ellos".