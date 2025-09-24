Andalucía sorprende con una medida pionera: los dueños de mascotas podrán desgravar gastos veterinarios
Los amantes de los animales están de enhorabuena
A partir de 2026, los andaluces que tengan mascotas podrán deducirse hasta un 30 % de sus gastos veterinarios en la declaración de la renta.
El anuncio lo hacía Juanma Moreno durante el Foro Andalucía Investors en Sevilla, confirmando que la medida entrará en vigor con los próximos presupuestos autonómicos. En la práctica, supondrá un alivio para más de 182.000 personas, con un ahorro estimado de 12 millones de euros anuales.
La deducción será de hasta 100 euros el primer año en caso de compra de la mascota, pero se ampliará a tres años si el animal es adoptado en un centro de acogida. Y hay una excepción aún más especial: en el caso de perros guía, de asistencia sanitaria o de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, el beneficio fiscal se mantendrá durante toda la vida del animal.
El presidente andaluz ha subrayado que se trata de un paso más para reconocer a las mascotas como “miembros de la familia”. Una noticia que ha sido recibida con entusiasmo tanto por protectoras de animales —que confían en que aumente el número de adopciones— como por los colegios veterinarios, que aplauden que se cubra parte del gasto que supone mantener a un animal en condiciones óptimas de salud.
Con más de dos millones de perros y 200.000 gatos en los hogares andaluces, la medida convierte a Andalucía, junto a Murcia, en una comunidad pionera en incluir a las mascotas en el terreno fiscal.
- ¿Asesinaron realmente dos encapuchados al ganadero de Ribadesella? Lo que matiza ahora a la Guardia Civil su cuñada y un posible móvil económico
- La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de 'máxima urgencia
- La inesperada multa que está afectando a los conductores asturianos: el papel que no tienen en regla y se sanciona entre 601 y 3.005 euros
- Covadonga Díaz, concejala de Festejos de Oviedo: 'San Mateo fue un éxito, pero organizar diez conciertos en La Ería quizás sean un exceso
- Esta emblemática sidrería de Gijón reabrirá en noviembre: así será la nueva vida de 'un templo' de la hostelería
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Pelayo González, empresario y gran amigo de Melendi, pone el foco en el próximo San Mateo: “Con alguna de mis iniciativas bailaría hasta Mafalda”
- Alarma en Oviedo, un incendio en un quinto piso provoca un gran revuelo en una zona transitada y deja un herido