Andalucía sorprende con una medida pionera: los dueños de mascotas podrán desgravar gastos veterinarios

A partir de 2026, los andaluces que tengan mascotas podrán deducirse hasta un 30 % de sus gastos veterinarios en la declaración de la renta.

El anuncio lo hacía Juanma Moreno durante el Foro Andalucía Investors en Sevilla, confirmando que la medida entrará en vigor con los próximos presupuestos autonómicos. En la práctica, supondrá un alivio para más de 182.000 personas, con un ahorro estimado de 12 millones de euros anuales.

La deducción será de hasta 100 euros el primer año en caso de compra de la mascota, pero se ampliará a tres años si el animal es adoptado en un centro de acogida. Y hay una excepción aún más especial: en el caso de perros guía, de asistencia sanitaria o de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, el beneficio fiscal se mantendrá durante toda la vida del animal.

El presidente andaluz ha subrayado que se trata de un paso más para reconocer a las mascotas como “miembros de la familia”. Una noticia que ha sido recibida con entusiasmo tanto por protectoras de animales —que confían en que aumente el número de adopciones— como por los colegios veterinarios, que aplauden que se cubra parte del gasto que supone mantener a un animal en condiciones óptimas de salud.

Con más de dos millones de perros y 200.000 gatos en los hogares andaluces, la medida convierte a Andalucía, junto a Murcia, en una comunidad pionera en incluir a las mascotas en el terreno fiscal.