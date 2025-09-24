El problema de las herencias a los hijos si el padre no ha dejado testamento: así se reparte con tíos u otros familiares
La Ley es clara con uba decisión que puede causar graves conflictos entre familiares
¿Qué ocurre en caso de fallcer sin haber hechio testamento? En muchas ocasiones, el repentinio fallecimiento de una persona se roduce antes de que haya podido poner en orden el reparto de sus bienes entre sus congéneres.
El testamento es un documento donde una persona expresa cómo desea que se repartan sus bienes una vez ha muerto, mientras que la herencia es el conjunto de bienes y derechos que los herederos reciben, ya sea a través de un testamento o sin él.
Los expertos en herencias recomiendan siempre hacer testamento, pues en caso de no existir, será la ley la que decidirá sobre el destino de los bienes del fallecido. Se trata de la mejor manera de manifestar la voluntad de la persona, ya que se hace constar de forma legal la voluntad, facilitando la transmisión de los bienes y evitando problemas a familiares y allegados. Por lo tanto, una herencia testada se rige por la voluntad del fallecido, expresada a través del testamento, y la intestada la regula la Ley, prescindiendo de la voluntad del causante.
Si no se hace testamento, la ley prevé que la herencia se transmita a los familiares más cercanos del difunto, poniendo como límite el cuarto grado de parentesco en línea colateral (primos e hijos de sobrinos), y estableciendo una prelación entre los distintos niveles, de modo que los parientes de grado más próximo excluyen a los más lejanos. Con un testamento de por medio, el difunto ha redactado un testamento indicando cómo quiere proceder a la repartición, manifestando sus últimas voluntades.
A falta de testamento, los primeros en la línea de sucesión son los hijos, que lo heredan todo a partes iguales, y no existe posibilidad de decidir qué bienes corresponden a cada hijo, ni de favorecer a uno frente al resto. Tampoco hay posibilidad de dejar ningún bien en herencia a otra persona.
En el caso de no haber testamento, la sucesión será intestada y por lo tanto hay que acudir a un notario o ante el juez, dependiendo de donde sea el fallecido para pedir un expediente de declaración de herederos. También se recurrirá a este expediente en el caso de producirse una anulación del testamento o por renuncia de la herencia por parte de los herederos nombrados en el testamento.
