Estos son los pensionistas que pueden acceder al complemente que eleva su pensión: 650 euros al mes

La Seguridad Social destinó el pasado mes de agosto la cifra récord de 13.620,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2024, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La nómina de agosto incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para este año, del 2,8% con carácter general, y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de agosto correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 9.954,9 millones de euros, un 6,1% más que en agosto de 2024.

Amor Domínguez / Manuel Ibáñez

En España, cuando una pensión contributiva en España no alcanza la cuantía mínima establecida por ley, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede conceder un complemento a mínimos. Este complemento garantiza que el pensionista reciba al menos la cantidad mínima legal, siempre que cumpla una serie de requisitos.

Tal y como explica el instituto BBVA de pensiones, "las pensiones contributivas (de jubilación, incapacidad permanente, y las de muerte y supervivencia) cuya cuantía resulte inferior a la pensión mínima establecida para cada año, pueden ser complementada hasta dicho importe mínimo, siempre que se acrediten determinados requisitos".

Los complementos por mínimos "serán incompatibles con la percepción por el pensionista de rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el IRPF, cuando dichas rentas excedan de 9.193 euros al año (importe para 2025)".

Los beneficiarios de estas ayudas son los pensionistas del sistema contributivo, que residan en España y que no superen los límites de ingresos. Esto se refiere a pensionistas que perciban 650 euros por 14 pagas, es decir , unos 9.100 euros anuales.