El Parlamento Europeo carga contra los controles de precios y reclama atraer capital privado a la vivienda

Más vivienda, más suelo, más ayudas y más inversiones sería el perfecto resumen de las recetas que el Parlamento Europeo apuesta por poner en marcha para resolver el problema de la accesibilidad a la vivienda que azota a las grandes ciudades de todo el Viejo Continente. Así lo ha plasmado en un informe con categoría de borrador el Comité Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea, que esta ocasión ha estado liderado por el parlamentario popular Borja Giménez Larraz, con un claro sesgo liberal de que la situación deriva de una falta de oferta para responder a la demanda actual.

En esta línea, el documento que será presentado este viernes en Madrid afirma que "el principal factor que impulsa el aumento de los precios de la vivienda es el desequilibrio persistente entre la demanda y la oferta", motivo por el que consideran que "es fundamental abordar eficazmente la escasez de viviendas e incentivar adecuadamente las fuerzas del mercado". El informe carga contra los controles de precios y la intervención del mercado, que considera "ineficaces", generadores de incertidumbre y desalentadores de la inversión entre los capitales que podrían destinar grandes inversiones precisamente a aumentar la oferta.

Las recetas del Parlamento Europeo giran en torno a dos líneas de acción: primero, generando un impulso la construcción de vivienda "para aliviar el desequilibrio estructural del mercado" y, una vez logrado lo anterior, no antes porque podría "agravar los precios y limitar la asequibilidad", apuesta por "apoyar la demanda" para "garantizar que quienes más la necesitan, en particular los jóvenes y las familias de ingresos bajos y medios, puedan acceder a una vivienda asequible mediante mecanismos de apoyo financiero que no distorsionen el mercado y respeten la igualdad de condiciones".

Reducción de la burocracia

Entre los puntos que más atención pone el informe están las cargas administrativas, que considera que deben cambiar, agilizando los procedimientos de licencias y reduciendo los trámites burocráticos innecesarios. "Es necesaria una auditoría exhaustiva del marco regulatorio de la construcción para identificar y eliminar los obstáculos legales que frenan al sector", señalan. El Parlamento Europeo entiende que los bajos niveles de construcción tras el estallido de la burbuja son por "la limitada disponibilidad de suelo urbanizable, los largos procesos de obtención de permisos de obra, la inseguridad jurídica, el impacto de la legislación de la Unión Europea en áreas como el cumplimiento normativo energético, la excesiva presión fiscal sobre la construcción de viviendas y el aumento de los precios de los materiales".

El sector público no puede afrontar el problema solo

El documento pone sobre la mesa las dificultades que tiene el sector público para afrontar esta situación sin movilizar la inversión privada, que califica de "esencial". "Los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea deben establecer condiciones que atraigan capital privado, por ejemplo, reforzando la arquitectura financiera mediante iniciativas como la culminación de la Unión de Ahorros e Inversiones o el uso de la titulización, que potenciará los flujos transfronterizos de capital privado hacia la inversión en vivienda", recomiendan.

Por otro lado, el Comité Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea cree que "los fondos europeos deberían desplegarse de forma más eficiente", con el finde de "promover la atracción de capital privado para financiar inversiones en vivienda" a través de empresas públicas, municipios, regiones y asociaciones público-privadas, con el Banco Europeo de Inversiones "desempeñando un papel facilitador a través de sus actividades de financiación y asesoramiento". "Si bien la inversión pública sigue siendo un componente crucial de la solución global, nunca será suficiente, y es necesario atraer capital privado", añaden.

Los autores del informe recuerdan que, a pesar de todo lo mencionado, hay que poner el foco también en apoyar a los jóvenes con "planes de vivienda específicos y mecanismos de apoyo hipotecario, como garantías para compradores jóvenes que compran por primera vez". No solo eso, sino que destaca que "los trabajadores esenciales", como médicos o profesores, ven cada vez más imposible comprar o alquilar una vivienda. "Para abordar esta situación, debemos apoyar a las familias explorando medidas políticas de vivienda adaptadas a sus necesidades, incluyendo incentivos fiscales. Muchas personas, a pesar de participar en el mercado laboral, no pueden permitirse abandonar el hogar familiar ni vivir de forma independiente, lo cual no siempre es una decisión personal", añaden.

"Los ciudadanos esperan, con razón, soluciones"

Con este documento, las autoridades comunitarias ponen negro sobre blanco sobre lo que supone el problema actual, con una declaración de intenciones: "Todos los europeos deberían tener la posibilidad de acceder a un lugar al que llamar hogar, ya que es el primer paso hacia un futuro de sueños, justicia y, sobre todo, libertad. El futuro de Europa, incluyendo su economía, bienestar y competitividad, depende de la creación de las condiciones adecuadas para que esto sea posible. En toda Europa, la vivienda no es un asunto secundario, sino la base sobre la que se construyen la estabilidad, la familia y el futuro de nuestros ciudadanos. Abordar la crisis de la vivienda implica dar a las generaciones jóvenes y a las familias la confianza para construir su futuro. Los ciudadanos esperan, con razón, soluciones. Es nuestra responsabilidad estar a la altura de este desafío, dejar de lado los dogmas ideológicos y trabajar juntos para lograr mejoras tangibles en la vida de las personas. No hacerlo pone en peligro nuestros valores, las sociedades democráticas y la competitividad de nuestro continente".