Guadalupe Hernández: «La oferta es más atractiva para los accionistas al incrementar el precio un 10% y mejorar la fiscalidad»

-La semana ha estado marcada por el anuncio de BBVA de mejorar su oferta de compra a los accionistas de Banco Sabadell. ¿Qué es lo más destacado de esta mejora?

-Lo más destacado es que la oferta es, si cabe, más atractiva al incrementar el precio un 10% y mejorar la fiscalidad de la operación. Con esta mejora, los accionistas del Sabadell recibirán una acción nueva de BBVA por cada 4,8376 que posean del Sabadell, lo que supone un 10% más de contraprestación que en la oferta anterior. Este canje sitúa el precio de las acciones de Banco Sabadell en los niveles más altos de los últimos diez años. A esto se suma un aspecto muy relevante: la neutralidad fiscal de la operación. Es decir, al ser íntegramente en acciones, los accionistas residentes en España no tendrán que pagar impuestos por el canje si el porcentaje de aceptación supera el 50% de los derechos de voto.

-¿Qué le diría a un accionista que está valorando acudir al canje?

-Le diría que es una oportunidad única para sumarse a un proyecto que une a dos bancos en su mejor momento, y por ello le animaría a acudir ya al canje. Como resultado de la oferta, asumiendo un escenario del 100% de aceptación, los accionistas de Banco Sabadell alcanzarían aproximadamente una participación del 15,3% en BBVA. Con ello, estimamos que, tras la fusión, podrá obtener un beneficio por acción de aproximadamente un 41% más del que lograría si el Sabadell continuara en solitario. En los próximos cuatro años, sin incluir a Banco Sabadell en las previsiones, BBVA espera obtener un beneficio atribuido acumulado de aproximadamente 48.000 millones de euros de capital de máxima calidad. De esa cantidad, se estima que dispondrá de 36.000 millones de euros para repartir entre los accionistas hasta 2028. Y de ellos, a corto plazo, el banco contará con aproximadamente 13.000 millones de euros para retribuir a sus accionistas, incluyendo dividendos y recompras de acciones.

Al mismo tiempo, le invitaría a reflexionar sobre qué ocurriría si la oferta no saliera adelante. Desde que BBVA anunció su oferta, las acciones de Banco Sabadell han subido con fuerza y todo indica a que es precisamente nuestra propuesta la que está sosteniendo esa valoración en el mercado, su acción se ha acoplado a la de BBVA. En este sentido, si la operación no prospera, diversos analistas prevén una corrección a la baja de la acción de Banco Sabadell.

Un aspecto muy relevante es la neutralidad fiscal de la operación si el porcentaje de aceptación supera el 50% de los derechos de voto

-¿Hay algún otro aspecto que aporte valor a los accionistas?

-Entre los aspectos a considerar están aquellos vinculados con la seguridad y la solidez que muchos accionistas suelen valorar. En este sentido, destacaría que la acción de BBVA presenta una volatilidad mucho menor que la del Sabadell, es decir, la acción de BBVA es un activo mucho más estable, que fluctúa menos, lo que también es un aspecto a tener en cuenta por el accionista de Banco Sabadell.

Además, la unión con Banco Sabadell dará lugar a un banco más fuerte y preparado para afrontar las crecientes inversiones en digitalización, ciberseguridad, gestión de datos o inteligencia artificial, necesarias para dar un servicio de calidad a los clientes. Un banco de mayor tamaño puede asumir esos costes con más eficiencia y, de este modo, tener mayor capacidad para financiar a familias y empresas.

De este modo, para los accionistas del Sabadell, acudir a la oferta significa sumarse a un proyecto de mayor escala, con más potencial de crecimiento y rentabilidad. En cambio, no acudir al canje sería permanecer en un banco más pequeño y menos diversificado.

La presencia de BBVA en economías emergentes ha sido muy comentada ¿por qué puede ser un factor atractivo para los accionistas del Sabadell?

Porque la presencia de BBVA en más de 25 países, entre ellos economías emergentes, ayuda a diversificar los riesgos y abre la puerta a mayores oportunidades de rentabilidad. De hecho, en los últimos trimestres BBVA ha alcanzado unos resultados récord gracias al liderazgo de sus franquicias en los países donde está presente.

-Para terminar, ¿qué efectos puede tener esta operación sobre la banca de proximidad?

-Los efectos de esta operación sobre la banca de proximidad serán positivos porque busca reforzarla. Los clientes de Banco Sabadell tendrán acceso al doble de oficinas y el triple de cajeros de los que tienen ahora en nuestro país, más productos y servicios a su disposición, y la solidez de una entidad con la escala necesaria para invertir en lo que de verdad importa; ayudar a familias y empresas a afrontar el futuro con confianza. Algo que en BBVA venimos haciendo desde hace años: combinar la fortaleza de un gran grupo internacional con el arraigo en cada territorio. En Asturias, muchas familias y empresas ya confían en BBVA como su socio financiero principalmente por su cercanía y especialización. Una muestra de ello es que, sólo en los ocho primeros meses del año, hemos incrementado cerca de un 20% la nueva financiación al tejido productivo de la región, apoyando su crecimiento y consolidación.