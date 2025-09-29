Buenas noticias para los menos de 40 años, familias monoparentales y numerosas: así pueden acceder a la ayuda que le financia el 80% de la hipoteca para una casa nueva

El problema de la vivienda en España afecta gravemente a los jóvenes. Para tratar de paliar esta situación y facilitar la compra de un primer hogar a, el gobierno de la comunidad de Madrid cuenta con una iniciativa que "consiste en apoyar a aquellas personas que no superen los 40 años y familias numerosas y monoparentales, así como a cualquier persona por nacimiento o adopción de un hijo, en estos casos sin límite de edad que, siendo solventes y teniendo recursos, no disponen del ahorro previo necesario para la adquisición de su primera vivienda".

Este plan fue creado con un objetivo muy concreto: facilitar a personas solventes la posibilidad de comprar su primera casa en Madrid sin tener que contar con un capital elevado para la entrada.

Para poder acceder al programa Mi Primera Vivienda, las personas adquirentes de la vivienda deberán cumplir con alguno de los siguientes requisitos. En primer lugar, el beneficiario debe ser mayor de edad y no superar los 40 años de edad, esto es, que no hayan cumplido cuarenta y un años a fecha de presentación de la solicitud de financiación ante la entidad financiera. Otro requisito es el de ser familia numerosa o monoparental, sin límite de edad, de los solicitantes. Por último, cualquier persona por nacimiento o adopción de un hijo en el año natural de la convocatoria y durante la vigencia del convenio correspondiente, sin límite de edad de los solicitantes.

En todo caso, deberá tratarse de la primera adquisición de vivienda a la que se accede en régimen de propiedad. Asimismo, deberá acreditarse la residencia legal en la Comunidad de Madrid, continuada e ininterrumpida, durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación ante la entidad financiera de la solicitud de financiación.

¿Y a qué casa se puede acceder? Para poder acceder al programa, los inmuebles deben cumplir una serie de condiciones. Por un lado, que la vivienda a adquirir esté situada en el territorio de la Comunidad de Madrid y se destine a vivienda habitual y permanente del destinatario, durante al menos dos años desde la fecha de adquisición de la misma. Por otro, que el precio de adquisición de la vivienda, sin los gastos y tributos inherentes a la adquisición, sea igual o inferior a trescientos noventa mil euros (390.000,00 euros).

En caso de acceder a este programa, la persona que solicita adquiere como compromiso residir en la casa adquirida como domicilio habitual y permanente durante al menos dos años. Este aspecto puede ser verificado por la administración mediante certificados de empadronamiento. También debe comunicar a la entidad financiera cualquier variación de las condiciones tenidas en cuenta durante la tramitación de la solicitud de la hipoteca siempre que afecten a las condiciones de este Programa.