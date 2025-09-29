El Gobierno recuerda los nuevos "4 días de permisos retribuidos" por las inclemencias del tiempo: así los puedes coger

La inestabilidad atmosférica marcará el inicio de la semana en gran parte de la Península, con especial incidencia en el litoral mediterráneo, donde se esperan precipitaciones de carácter torrencial que podrían superar registros históricos en algunas zonas de la Comunidad Valenciana.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que el descuelgue de una vaguada fría en altura, combinado con la influencia del exhuracán 'Gabrielle', provocará una situación meteorológica adversa en el tercio este peninsular que provocará precipitaciones fuertes o muy fuertes y persistentes en amplias zonas del tercio este peninsular.

Además, en la región valenciana y el prelitoral de Tarragona se encuentra activada la alerta por lluvias, donde los acumulados podrían superar los 250-300 mm a lo largo de la jornada, alcanzando intensidades localmente torrenciales.

"Es probable que Baleares también se vea afectada por este episodio, con chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, especialmente desde la tarde del lunes, y en las islas de Ibiza y Mallorca", especificó la Aemet en un aviso lanzado ayer domingo.

Un temporal que ha provocado que se suspendan las clases en diferentes municipios catalanes. "Ante la previsión de fuertes lluvias en las próximas horas en las comarcas del Montsià y Baix Ebre, la Consejería de Educación de Cataluña ha decidido la suspensión de las clases en las escuelas Sant Miquel y L'Assumpció en el delta del Ebro; y en Horta Vella, en La Ràpita", han informado desd el Gobierno catalán.

Sara Fernández

Ante la situación provocada por el temporal, tanto las administraciones regionales de las comunidades afectadas y el propio Ejecutivo central han pedido a la ciudadanía que extremen las precauciones y eviten desplazamientos innecesarios.

Asimismo el Ministerio de Trabajo y Economía social ha recordado a los trabajadores los derechos que tienen en caso de una situación climática.

"Os recordamos que cuando se emite una alerta naranja o roja por clima adverso puedes reducir o modificar tu jornada. También dispones de 4 días de permisos retribuidos por imposibilidad de acudir al centro de trabajo hasta que desaparezcan las circunstancias", han publicado a través de la cuenta oficial de X del ministerio.

En cuanto a la previsión, la Aemet declara que las temperaturas experimentarán un descenso notable en los archipiélagos, Cantábrico oriental y vertiente mediterránea, especialmente significativo en los interiores del este peninsular. Por el contrario, aumentarán en Gerona y la vertiente atlántica.

En cuanto a las mínimas, bajarán en Baleares, fachada oriental y mitad norte peninsular, mientras que las máximas subirán de forma notable en interiores de la mitad sur de la vertiente atlántica. El resto de las zonas mantendrá valores similares.

El viento soplará con intensidad moderada de poniente en el Estrecho y Alborán, y de suroeste en los litorales del sureste peninsular, donde podrían registrarse intervalos fuertes.

En el Cantábrico y norte de Canarias predominarán los cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas, mientras que en el resto del territorio nacional se esperan cielos poco nubosos. Se prevé la formación de bancos de niebla matinales en los tercios norte, este y sur peninsulares, que podrían dificultar la visibilidad en las primeras horas del día.