El motivo por el que más gente deja desenchufado el microondas cuando no se usa

La factura de la luz y la electricidad nos llega religiosamente cada mes, o cada dos meses. Y asumimos su coste total sin reservas, y sin saber bien por qué asciende a esa cantidad la dolorosa. El caso es que es un gasto, que ha ido creciendo con el tiempo y tocó techo durante la crisis desatada por la invasión rusa de Ucrania, al que tenemos que enfrentarnos sí o sí. Uno de esos gastos básicos y que, para colmo y como ya se ha señalado, nos cuesta un mundo desentrañar.

Con la factura de la luz y de la electricidad la gente solo tiene una cosa más o menos clara: cuanto más consumes, más pagas. Por eso que la forma más sencilla de ahorrar es tratar de consumir menos y de moderar el uso de electricidad y de luz en nuestros hogares.

El microondas es un electrodoméstico que se mantiene permanentemente conectado y, sin embargo, según Endesa, puede llegar a tener un consumo fantasma de 35 kWh cada año. Otro consumo superfluo a eliminar, igual que el del cargador del móvil cuando no está funcionando. Si se mantiene enchufado, como muchos hacen, “consume casi tanto como si estuviera cargando el teléfono”, afirman expertos en la materia.

El consumo fantasma se produce por la forma en la que los aparatos electrónicos de nueva generación están diseñados. Estos dispositivos poseen un transformador en su interior. Esta pieza adapta el voltaje (de los 230 voltios de la red eléctrica a los que necesite el aparato) a través de dos bobinas y, aunque el dispositivo no esté funcionando, una de estas bobinas siempre sigue activa.

Este es el motivo de que, en muchas ocasiones, podamos ver el piloto de luz rojo que nos informa del stand by del aparato. En otros casos, no poseen este piloto, pero la bobina sigue funcionando por lo que seguirá habiendo consumo fantasma.