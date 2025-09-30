El voluntariado y la jubilación anticipada: así influye esta práctica para la edad de jubilarse
Los beneficios que muchos ciudadanos desconocen
Jubilación. La palabra que, probablemente, muchos trabajadores piensen cada día de su vida laboral. Una etapa deseada de la vida, un tiempo para disfrutar donde las obligaciones laborales han desaparecido y se cuenta con una gran cantidad de tiempo libre y de ocio.
Por un lado, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que la jubilación flexible (o jubilación reversible) es una medida que se plantea desde la "voluntariedad" y no consiste en obligar a un jubilado a volver al mercado laboral porque "no te llegue la pensión". "La esperanza de vida no es la misma que hace 20 años. Al final, lo que estamos haciendo es acompañar la norma a la realidad, a la esperanza de vida, pero siempre, y quiero ser muy clara, no son decisiones que tienen que tomarse por insuficiencia, por precariedad, por sufrimiento, sino desde la voluntariedad", ha indicado Saiz, que considera que la norma era "muy abrupta".
Pero, en cambio, está la opción de cumplir con los años establecidos para empezar a cobrar la pensión o, incluso, pedir la jubilación anticipada. Las reformas que se han realizado en el sistema de pensiones, desde el año 2011, han retrasado (gradualmente) la edad de jubilación, con el objetivo de se establezca en los 67 años en 2027. Paralelamente, se han endurecido las condiciones para la jubilación anticipada (voluntaria), que ha pasado de los 61 años que reflejaba la anterior normativa a lo vigente en 2023. Además, para acceder a la jubilación anticipada, de manera voluntaria, se tiene que acreditar una carrera mínima de cotización de 35 años. En el caso de que la jubilación anticipada no sea voluntaria (sino forzosa) son 33 los años de cotización que se establecen (como mínimo), explican desde el Instituto BBVA de pensiones.
La pregunta es ¿qué hacer cuándo llega la jubilación? El voluntariado como opción tras la jubilación, reúne una serie de características que lo hacen ser una solución muy válida y recomendada, no sólo en el caso de personas jubiladas y deprimidas, sino en cualquier caso. La participación social y en actividades de voluntariado han demostrado estar relacionadas con una mejor calidad de vida en personas mayores, según un estudio publicado en la revista Science. Asimismo, el Observatorio de Datos de Mayores revela que los sénior, de 45 a 64 años, son el colectivo que más hacen voluntariado a través de una organización (9,5%), junto a los jóvenes de 16 a 29 años.
Entre las bondades del voluntariado como opción tras la jubilación, expertos de la fundación Mapfre destacan:
- Sentirse útil, ayudando a los demás y socialmente válido. El voluntariado permite al jubilado no sólo sentirse útil, sino ser socialmente válido y responsable. La persona que valoraba su trabajo como aportación a la sociedad, ahora descubre el voluntariado como una alternativa igualmente gratificante.
- Aporta una rutina de horarios y responsabilidades, similares a las que se tenían en la etapa activa laboralmente. Según los expertos, esto es muy útil en algunos casos de personas jubiladas que al perder las rutinas laborales se siente deprimidas y perdidas.
- Actividad física y mental. Los beneficios para la salud, especialmente en edades avanzadas, de mantenerse activo física y mentalmente están comprobados.
- Si se busca una actividad de voluntariado, relacionada con la profesión, la persona jubilada verá el voluntariado como una continuidad de su carrera profesional. Lo que resulta altamente positivo, según los terapeutas.
- Relaciones sociales. La soledad es uno de los miedos más comunes en las personas mayores. El formar parte de un grupo de voluntariado facilita el mantenimiento, e incluso el incremento, de las relaciones sociales; además, permite al jubilado la relación con diferentes grupos de edad y no sólo con semejantes.
