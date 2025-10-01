Nueva ayuda de 45.000 euros a desempleados para poder acceder de nuevo al mercado laboral: requisitos y cómo pedirlo

La tasa de ocupación entre los mayores de 45 años en la Comunidad de Madrid, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al segundo trimestre de 2025, es del 50,3%, casi seis puntos por encima de la media nacional, con una tasa de paro del 7,3%, más de un punto por debajo del dato estatal.

Por ello la Comunidad impulsa un plan con medio centenar de actuaciones para ayudar a mayores de 45 años a encontrar trabajo. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha presentado este viernes las más de medio centenar de actuaciones incluidas en el nuevo Plan de Empleo Sénior con el que el Gobierno regional quiere ayudar a los mayores de 45 años a encontrar trabajo.

Entre el medio centenar de medidas que contempla está la ampliación de la Tarifa Cero de autónomos para nuevos emprendedores veteranos, con una bonificación adicional de 480 euros para aquellos que cumplan los requisitos, o el Plan Reactivate90 días para la recualificación profesional de desempleados. Asimismo, para fomentar su contratación, empresas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro que empleen a este colectivo podrán recibir incentivos de hasta 7.500 euros por contrato con un máximo de 10 al año, priorizando a los de larga duración y residentes en municipios rurales.

Con el objetivo de reforzar sus posibilidades de inserción laboral, desde las Oficinas de Empleo del Gobierno regional se realizarán intervenciones personalizadas en los mayores de 45 años, asignándoles un tutor especializado que los acompañe a lo largo de todo el proceso.

Así, contarán con itinerarios individualizados, objetivos y plazos marcados para comprobar su éxito y reajustarlos, según sea necesario, ha apuntado el Gobierno regional en un comunicado.

45.000 euros para facilitar a desempleados vulnerables su acceso al mercado laboral

Además, la Comunidad de Madrid va a destinar 2,4 millones de euros en ayudas para facilitar que los desempleados vulnerables con mayores dificultades para encontrar un empleo puedan acceder al mercado laboral. El Consejo de Gobierno ha aprobado la inversión para financiar en 2025 los dos programas de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo con este objetivo. El primero contará con 1,5 millones para dotar subvenciones a las empresas de inserción y sus entidades promotoras que creen nuevos empleos para personas en situación de exclusión social. Así, podrán sufragar las inversiones fijas vinculadas a estos puestos, recibiendo un máximo de 45.000 euros por solicitante, y los costes salariales y de Seguridad Social del personal técnico necesario, con hasta 33.250 euros por contrato a tiempo completo. En 2024 se concedieron casi 1,8 millones de euros en esta línea que beneficiaron a medio centenar de organismos.

El segundo estará financiado con 950.000 euros para promover la incorporación de personas con discapacidad al mercado ordinario de trabajo, con incentivos de hasta 7.600 euros para empresarios, autónomos, o Centros especiales de empleo y entidades sin ánimo de lucro, que realicen acciones de prospección, intermediación y apoyo a este objetivo o adapten los puestos de trabajo, por ejemplo, eliminando barreras arquitectónicas. El año pasado 15 organizaciones recibieron cerca de 700.000 euros en ayudas de esta iniciativa.

Los interesados en solicitarlas podrán hacerlo telemáticamente a través de la Administración Digital del Gobierno regional, una vez se publiquen las convocatorias próximamente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid -BOCM-.