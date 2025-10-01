La Seguridad social publica los nuevos requisitos para jubilarse en 2026, con cambios: incremento respecto a la normativa de 2025

Aquellos trabajadores que planeen jubilarse a partir del 1 de enero de 2026 deben tener en cuenta que la Seguridad Social aplicará ajustes en los requisitos, con especial incidencia en aquellos que no alcancen el periodo mínimo de cotización exigido.

Esta actualización, prevista en la Ley 27/2011 y ratificada por el Real Decreto-ley 2/2023, responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad de un sistema que afronta la presión del envejecimiento poblacional. A partir de 2026, la edad legal de retiro se situará en un esquema doble en función de los años cotizados.

Quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses podrán acceder a la pensión a los 65 años. En cambio, los trabajadores que no alcancen esa cifra deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para poder jubilarse.

Desde la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, explican que para aquellas personas que deseen jubilarse en 2026, la edad ordinaria de jubilación serán 66 años y diez meses en caso de que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, y de 65 años en caso de contar con 38 años y 3 meses o más de cotizaciones.

La Seguridad Social da la opción de jubilarse hasta 24 meses antes de la edad legal ordinaria. Esto es lo que se conoce en nuestro país como la jubilación anticipada voluntaria, es decir, a partir de los 63 años. Para acceder a la jubilación anticipada voluntaria es necesario haber cotizado un mínimo de 35 años, dos de los cuales deberán estar comprendidos en los últimos 15 años previos al acceso a la jubilación.

En concreto, deben ser previos a la fecha del hecho causante, que en el caso de trabajadores de alta es el día de cese en la empresa. Ahora bien, debe saber que la Seguridad Social aplica los correspondientes coeficientes reductores, que aumentan cada año. Una de las cuestiones que más dudas genera es qué sucede con quienes no alcanzan el periodo mínimo de cotización. La normativa establece que se necesitan al menos 15 años para tener derecho a una pensión contributiva, de los cuales al menos dos deben encontrarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la jubilación.

En caso de no cumplir este requisito, no se pierde por completo el acceso a prestaciones, pero las opciones cambian. La Seguridad Social permite solicitar el llamado subsidio para mayores de 65 años, siempre que se cumplan condiciones de renta y residencia, aunque se trata de una ayuda económica más reducida que la pensión contributiva.

Por eso resulta fundamental que cada trabajador revise con antelación su historial de cotización y planifique con tiempo su situación.