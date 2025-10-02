La nueva tasa de basuras que va a afectar a los propietarios a partir de 2026: puede llegar a una media de 140 a 310 euros

La nueva tasa de basuras que deberán cobrar los ayuntamientos directamente a los ciudadanos en caso de no llegar al porcentaje requerido por la Unión Europea (UE) en materia de reciclaje, que se sitúa en el 55% ya ha comenzado a funcionar en diferentes municipios de España y, en 2026 se espera que se implante en todo el territorio nacional.

En Asturias, la aplicación de este nuevo gravamen afecta ya a los bolsillos de los ciudadanos, porque los principales ayuntamientos ya cobran ese impuesto. Otros tendrán que sumarse y en muchos casos expresan dudas y desconcierto sobre su tramitación. Esta tasa, que por primera vez supone repercutir directamente a la población el coste del tratamiento de la basura, viene originada por la ley de residuos y suelos, que se aprobó en el año 2022. Esta ley daba un plazo de tres años para imponer el impuesto, en base a una directiva comunitaria de 2018. El motivo de aplicar una tasa directa a la población es que la mayoría de los territorios están muy lejos del porcentaje exigido por la UE, que además se elevará todavía más en los próximos años.

Está regulada mediante la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y el pasado mes de abril se cumplía el plazo para que entrase en vigor. Se trata de un tributo específico municipal para costear la recogida, transporte, tratamiento de residuos urbanos y mantenimiento de vertederos, entre otros servicios, y que se inspira en el principio de que quien contamina paga.

Gijón ya aplica la tasa de basura, al igual que Avilés, que impulsa en este arranque de 2025 una nueva campaña para mejorar la recogida selectiva de basura. Así, de las 31.000 toneladas de residuos que se generaron en Avilés en 2024, 7.600 se recogieron de forma separada y, por lo tanto, esta parte no ha supuesto ningún coste en su tratamiento a la hora de pagar la factura a Cogersa. Según el concejal de Servicios urbanos y Medio Ambiente, Pelayo García, en función de las 7.600 toneladas de residuos que se recogieron de forma separada el pasado año y teniendo en cuenta las tarifas de 2025 de Cogersa, se estima este año un ahorro de 600.000 euros. Eso es el coste que tiene, por ejemplo, el mantenimiento de todos los barrios durante un año.

Los vecinos de Tineo, por ejemplo, notarán el año que viene una importante subida en la tasa de la basura. En el último pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Tineo se aprobó la modificación de la ordenanza para adaptarse a la Ley de Residuos y de Economía Circular, que exige a las administraciones locales que el coste de la gestión de la basura no sea deficitaria y que "solo se puede pagar vía impuestos", subraya la alcaldesa, Montse Fernández, que insiste en que la aprobación "nos la impone el Gobierno de España". De este modo, una vivienda situada en Tineo pasará de estar pagando hasta ahora 58,6 euros al año a 168,2 euros a partir de 2026, para una de un pueblo el coste se incrementará de 35,28 a 101,24, mientras que los restaurantes y cafeterías tendrán que desembolsar 589,84 euros frente a los 205,52 euros anuales que les costaba hasta ahora.

Respecto a las ciudades que aún no han comenzado a aplicar esta tasa, este 2025 se paga en una sola cuota y cada vecino dispone de un plazo de dos meses para abonarla desde que reciba el aviso. A partir del próximo año, 2026, el recibo podrá domiciliarse y fraccionarse, en caso de que se desee.

La media estimada del coste anual entre municipios que la aplican en estos momentos está en torno a los 80 euros anuales, aunque en Madrid donde la vivienda sea más cara pagarán más, puede llegar a una media de 140 euros. En el caso de inmuebles de uso comercial tendrán una cuota media de 310 euros.