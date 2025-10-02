Los precios de la vivienda crecerán un 5% en 2026, pero caerán en los siguientes 5 años

Si hay algo bien conocido por todos es el carácter cíclico de la economía y de las tendencias de inversión. Y, en lo que al mercado inmobiliario se refiere, desde 2013 —cuando los precios tocaron fondo tras el estallido de la burbuja de 2008— la vivienda, en todas sus formas y variaciones, no ha parado de subir.

"Estamos normalizando un ciclo que lleva muchos años en tendencia alcista. Los precios en el BTS (build to sell, o construir para vender) están en máximos, y es natural que, más pronto que tarde, entremos en corrección", aseguró el presidente de la feria inmobiliaria The District, Juan Velayos, en un desayuno con periodistas al término del salón, celebrado en Barcelona del martes 30 de septiembre al jueves 2 de octubre.

¿Y cuándo se dejará notar ese descenso en el parque residencial? Desde el sector prevén una subida de los precios en venta del 5% en 2026, año en tocarán techo, antes de iniciar una caída que se extendería entre tres y cinco años. El porvenir del mercado, apuntó el directivo, "depende de cómo las tendencias inversoras que se están consolidando ahora evolucionen en el tiempo y se adapten al contexto regulatorio y político ".

The District 2025 cierra sus puertas con la asistencia de 14.537 congresistas y revela las macrotendencias inmobiliarias de 2026 / The district

Una de esas tendencias —y quizá la que define al resto— es la consolidación del mercado español como favorito de los fondos estadounidenses, asiáticos y de Middle East, por encima de Francia, Reino Unido y también Italia. Desde gigantes como Greystar, operador estadounidense con una cartera de más de 76.000 millones de dólares en inversión, desarrollo y gestión de viviendas de alquiler, hasta nuevas promesas como 011h —constructora creada en 2020 por los fundadores de Privalia— España se ha impuesto en la clásica comparación frente al mercado italiano. "Ha aprendido y poco a poco está hablando mejor el lenguaje del capital", opinó Gary McLuskey, director de diseño en Greystar durante una ponencia que enfrentó cara a cara a ambos operadores.

Más allá de los testimonios, otro indicador es el propio éxito de The District 2025, el mayor evento inmobiliario de Europa desde la perspectiva del capital. La feria cerró sus puertas este jueves con 14.537 congresistas, un 14% más que en la edición anterior, llegados de 37 países, y un impacto económico superior a los 35 millones de euros.

Los ojos están puestos en la vivienda social

Así, la pregunta lógica que surge tras la preferencia geográfica es la sectorial: ¿dónde está realmente el interés inversor en España? La respuesta, casi de forma unánime, está en la vivienda asequible. "Es el tema estrella, sin duda", aseguró Velayos. Y lo es por una serie de factores que pasan por lo político, lo histórico y lo social.

España cuenta con un parque de vivienda social que apenas supone el 2,5% del total, frente a una media de la Unión Europea del 9,3%. A ello se suma la voluntad política de ampliarlo, con planes como el de la Generalitat, que prevé levantar 50.000 viviendas públicas para 2030, o el madrileño "Plan Vive". Desde el punto de vista inversor, además, la vivienda asequible concentra un alto grado de criterios ASG, lo que "justifica que los inversores estén dispuestos a aceptar rentabilidades del 10% si con ello van a dar respuesta a una necesidad social", añade Velayos.