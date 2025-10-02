Quiero comprar mi viaje para el Imserso 2025 y quiero ir con mi mascota: la nueva normativa es clara

Los primeros viajes del Imserso de la temporada 2025-206 se comercializarán a partir del 6 de octubre y ya no hay que seguir especulando sobre cuánto costará esa oportunidad única de escaparse a la playa, al balneario o a la montaña sin que se resienta demasiado el bolsillo. Los precios ya son oficiales, los números están sobre la mesa y sí, el el coste en general será algo más alto que la campaña anterior.

En el 40 aniversario de este programa de viajes, el Imserso ofrecerá 879.213 plazas, de las cuales 440.284 son para el turismo de costa peninsular, 228.142 se destinan al turismo de costa insular y 210.787 se reservan para el turismo de escapada.

El Imserso, integrado en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, desvelará esta semana la fecha de comercialización del nuevo programa de viajes de la temporada 2025/2026, que contará con 879.213 plazas, junto con varias novedades, como la tarifa plana de 50 euros para pensiones más bajas y los viajes con mascotas.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto, que también anunciará el día en el que se empezarán a enviar las cartas a los usuarios para confirmarles la acreditación con la que podrán reservar sus viajes. En concreto, aquellos pensionistas que reciben una prestación igual o inferior a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad (7.905,80 euros anuales o 568,70 euros mensuales en 14 pagas) tendrán un precio fijo de 50 euros por plaza.

Además, por primera vez también esta temporada los usuarios podrán viajar con animales de compañía, aunque solo en los viajes de costa peninsular y a las islas. El Imserso reservará un 2% de las plazas disponibles en estos destinos para este fin. Como animal de compañía se entiende un animal doméstico que no supere los diez kilos de peso incluido el tranportín y quedan expresamente prohibidos los animales considerados como peligrosos.

Además, para quienes cuenten con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad, el Imserso reserva 7.447 plazas con una tarifa plana de 50 euros, sin importar el destino. Y se abre la posibilidad de viajar con las mascotas en los desplazamientos a destinos de costa peninsular y zonas insulares.