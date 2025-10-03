La alternativa a los viajes del Imserso que beneficia a los mayores de 60 años: encapadas a los mercadillos navideños de Viena, los circuitos de luces en Vigo o fin de año diferente en Marrakech

Ya está aquí la temproada de los viajes del Imserso. La comercialización de los viajes comenzará el día 6 de octubre para los usuarios residentes en Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Y el día 8 de octubre se abrirá la venta en el resto de comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia).

Exite una alternativa para aquellos que quieran disfrutar de un viaje inolvidable al mejor precio. Viajes El Corte Inglés ha presentado su nueva programación dirigida a viajeros mayores de 60 años, que incluye circuitos culturales nacionales e internacionales, estancias en costa, viajes a las islas, cruceros marítimos y fluviales y escapadas navideñas, con salidas regionalizadas, según un comunicado.

Bajo el lema 'Te mereces viajar sí o sí', la campaña dispone de ventajas como la reserva por 14 euros, la cancelación gratuita en viajes seleccionados, 30 euros de descuento para un próximo viaje con su turoperador Club de Vacaciones, sorteo de viajes a Egipto y la posibilidad de financiación en seis meses.

Entre los destinos nacionales destacan Benidorm o Peñíscola, las Islas --Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Mallorca y Menorca--, el litoral peninsular y los circuitos culturales por distintas regiones de España --País Vasco francés, Picos de Europa, Pueblos Blancos, Rías Baixas--, con opciones de transporte organizado desde diversas ciudades, guías, visitas y posibilidad de solo alojamiento.

En el ámbito internacional, sobresalen los circuitos por destinos como Italia --Costa de Amalfi o Toscana--, Portugal, Egipto y Marruecos, además de una oferta de cruceros marítimos y fluviales que permiten recorrer el Mediterráneo, el norte de Europa o los principales ríos europeos, con extras según condiciones.

Para la temporada de invierno y fin de año, Viajes El Corte Inglés propone escapadas a los mercadillos navideños de Viena (Austria), los circuitos de luces en Vigo o un fin de año diferente en Marrakech (Marruecos), entre otras opciones.

Junto con esta oferta de destinos en la programación, muchas de las propuestas cuentan con salidas desde diversas ciudades españolas, ha remarcado la compañía.

Del mismo modo, los viajeros que reserven ahora sus viajes podrán contar con precios competitivos y una mayor disponibilidad y planificación, dado que la programación facilita escoger plazas y fechas para la temporada de otoño-invierno, incluyendo puentes y Navidad.

En paralelo a esta programación, Club de Vacaciones ofrece productos exclusivos como Pass Senior Paradores, con estancias flexibles en uno o varios Paradores, y una selección de circuitos culturales y cruceros pensados para este público.

Los viajes de Club de Vacaciones se podrán reservar en las agencias de Viajes El Corte Inglés o en la agencia de viajes habitual.