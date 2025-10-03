José Luis Esteban Penelas, catedrático de Arquitectura, se moja sobre si comprar vivienda nueva o reformar una antigua: "Su mantenimiento es muy bajo”

A la hora de comprar un piso o una casa, a muchos futuros inquilinos les asalta una duda, ¿obra nueva o ya construida y reformar? Para ello hay que tener en cuenta diversos factores como la hipoteca, el precio de ambas, el costo de esa reforma...

Y es que comprar se ha convertido en una aventura para unos y una imposibilidad para muchos. Las compraventas de vivienda crecieron en 11 comunidades autónomas y se redujeron en las seis restantes. Entre las que mostraron los mayores incrementos destacaron Navarra (+21,5%), Aragón (+14,1%), La Rioja (+12,6%), Castilla y León (+11,6%), País Vasco (+10,3%) y Extremadura (+7,7%). Por el contrario, los descensos se concentraron en Comunidad de Madrid (-15,5%), Islas Canarias (-11,7%), Cantabria (-8,2%), Comunidad Valenciana (-1,5%), Cataluña (-1,3%) y Andalucía (-1%).

Respecto al precio, los mayores aumentos se observaron en Navarra (+23,9%), Comunidad de Madrid (+16%), Cantabria (+14,6%), La Rioja (+13,3%) y Aragón (+12,1%). Los incrementos más moderados se situaron en Extremadura (+3,9%), Castilla y León (+3,6%), Andalucía (+3,2%), País Vasco (+3,1%) e Islas Baleares (+1,3%), que crecieron por debajo del promedio nacional.

Respecto a los préstamos hipotecarios sobre vivienda, la cuantía promedio se elevó un 9,4%, alcanzando los 179.450 euros. Además, el porcentaje de compras de vivienda financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 53,3% y la cuantía del préstamo supuso, de media, el 72,5% del precio.

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron en 13 autonomías, destacando Extremadura (+24,5%), La Rioja (+22,4%) y Aragón (+19,5%). En cambio, descendieron en Cantabria (-7,2%), Islas Canarias (-3,2%), Navarra (-1,6%) y Comunidad de Madrid (-1,4%).

Una vez que decidimos dar el paso adelante y adquirir una nueva casa, queda la duda de si obra nueva o comprar y reformar. El catedrático de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid, José Luis Esteban Penelas, lo tiene bastante claro. “Actualmente, en España no existe una respuesta absolutamente taxativa”, explica. “Depende también de las zonas, y también de los barrios y de las opciones que queden de viviendas construidas o bien si hay suficiente suelo para ello”, ha explicado en una entrevista recogida por Informativos Telecinco. “En todo caso recomendaría comprar vivienda nueva, teniendo en cuenta que el edificio hasta los primeros 25 años prácticamente su mantenimiento es muy bajo”. “A partir de este periodo empieza a demandar labores importantes de mantenimiento, sustitución de instalaciones, reparaciones, etc.”.

Hay que tener en cuenta que la mejora de la eficiencia energética, clave en la obra nueva, revaloriza la vivienda. El estudio "Eficiencia energética y valor de los activos inmobiliarios en España" señala que más del 95% de las 26 millones de viviendas españolas fueron construidas antes del año 2009, especialmente desde los años 60. La mayor parte no se edificaron para afrontar fenómenos climatológicos adversos como las fuertes olas de calor. Uno de los beneficios de la mejora de la eficiencia es un aumento en el valor del inmueble. Según el informe, las casas con precios más altos son las más eficientes: las propiedades con calificación A registran un precio medio por metro cuadrado superior a los 2.050 euros y son las construcciones más recientes; mientras las que disponen la calificación G se tasan en alrededor de 1.200 euros por metro cuadrado, además de que disponen de más de 45 años de media