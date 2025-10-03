La nueva deducción de 200 euros por cada hijo nacido, adoptado o en régimen de acogimiento familiar a la que ya pueden acogerse los padres
El Gobierno andaluz ampliará, a través de los presupuestos de la comunidad para 2026, la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias, sin límite de renta, de manera que se eliminará el requisito actual de hasta 30.000 euros en una declaración de IRPF conjunta.
Esta nueva medida afectará a las familias con hijos nacidos a partir del 1 de enero de 2025, mientras que se incluyen además los casos de niños adoptados y en acogimiento familiar, de manera que en estos momentos se amplía en 13.000 el número de beneficiarios.
Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que en esta ocasión ha salido de las dependencias del Palacio de San Telmo para celebrarse en las Reales Atarazanas de Sevilla.
Esta es la quinta rebaja fiscal anunciada en la última semana por el Gobierno andaluz de cara a los presupuestos de la comunidad para 2026. Las otras cuatro deducciones son las referidas a gastos veterinarios por mascota; en la cuota del gimnasio; la elevación a 1.200 euros de la deducción por alquiler a menores de 35 y mayores de 65 años con hasta 25.000 euros de ingresos anuales, y deducción de hasta 100 euros en el IRPF para familias con personas celíacas.
Estas cuatro nuevas deducciones fiscales se enmarcan en lo que el Gobierno andaluz califica como la séptima bajada de impuestos desde que Moreno llegó a la Junta hace casi siete años y que va a coincidir con el final de la legislatura (las elecciones autonómicas tican en junio de 2026). La rebajas llevadas a cabo hasta ahora han supuesto, según el presidente, "rebajar mil millones de euros a los contribuyentes andaluces, y a pesar de eso", se ha ingresado mucho más "vía recaudación".
"Hemos intentado favorecer siempre a las familias andaluzas", de ahí que ahora se elimine el límite de 30.000 euros en la declaración de renta conjunta para la deducción de 100 euros por hijo, según Juanma Moreno. Afecta a las familias con hijos nacidos, adoptados o en acogimiento familiar a partir del 1 de enero de 2025.
Ha tenido palabras de agradecimiento a las familias que acogen a niños, más de 2.500 en Andalucía, dando "todo su cariño y sus cuidado", algo que debe reconocerse.
Asimismo, el presidente ha manifestado que unos de los objetivos de ampliar la deducción por hijo a todas las familias, sin límite en la declaración de renta conjunta, es fomentar la natalidad: "Que haya los menores límites posibles a la hora de plantearse ampliar las familias".
Ha expuesto que, por ejemplo, "había muchas quejas de aquellas familias que tenían 35.500 ó 36.000 euros" en la declaración conjunta, y de las familias que adoptaban o de acogimiento, que no estaban integradas en la medida de deducción.
"Tenemos que contribuir de alguna u otra manera a que facilitemos la posibilidad de que quien quiera tener un hijo, también le facilitemos el impacto económico", ha dicho Juanma Moreno.
