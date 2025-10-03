¿Vas a viajar con el Imserso? Este es el límite de maletas y peso que puedes llevar en el avión

Este próximo lunes 6 de octubre comienza la comercialización de los viajes del Imserso para la temporada 2025-2026 en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Este año se incluye como novedad una tarifa plana de 50 euros para las personas con pensiones más bajas, sin importar el destino, siendo el Instituto el que asuma el coste restante del viaje. Una medida aprobada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que tiene como objetivo expandir el derecho a un envejecimiento activo a través de estos viajes, sin que las personas con menor renta se vean excluidas, según un comunicado. La nueva licitación, que contará con 879.213 plazas --número similar a la anterior--, supone, además, un incremento de la partida que recibirán las empresas adjudicatarias con el fin de contribuir a la sostenibilidad del sector y a la mejora de la calidad de los servicios que ofrecen.

Otra de las novedades es que el Imserso permitirá, por primera vez, que usuarios de este concurso puedan viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y de costa insular. En este caso, se reservarán plazas para adquirir un viaje en compañía de estos animales, acorde a la normativa, y poder así mantener sus cuidados. Asimismo, se indica que los viajes en periodo de temporada alta tendrán un coste de 100 euros más que el mismo viaje en periodo de temporada baja (octubre, mayo y junio en la Península y las Islas Baleares, y diciembre, enero y febrero en las Islas Canarias).

Por otro lado, los hoteles ofrecidos en el programa deben tener un mínimo de tres estrellas y estarán obligados a ofrecer actividades de ocio y tiempo libre para atender a las demandas de los usuarios y de las usuarias.

Una de las dudas que más se repite entre los nuevos viajeros de este programa es sobre el equipaje. ¿Cuántos bultos se pueden llevar en avión? ¿Se puede llevar equipaje en la cabina? Para un viaje del Imserso en avión, la franquicia de equipaje más común es una maleta facturada de hasta 23 kg y un bolso o mochila de mano, aunque debes consultar tu itinerario o la aerolínea específica para confirmar los detalles, ya que pueden variar. El bolso de mano debe caber bajo el asiento delantero y las dimensiones de las maletas no deben exceder los límites establecidos por la compañía aérea.