La pensión completa del Imserso: lo que muchos creen que incluye, pero no... y te puede salir muy caro

Uno de los puntos más atractivos del programa de turismo del Imserso es que ofrece alojamiento en régimen de pensión completa en muchos de los destinos, tal como especifica su página oficial. Esto significa que se incluyen desayuno, comida y cena durante la estancia en el hotel contratado por el programa. Pero, ojo, porque eso no significa que todo esté incluido, y hay algo que muchos piensan que no supondrá un coste añadido, pero en realidad sí puede encarecer (y mucho) el viaje.

Este régimen de pensión completa, sin embargo, se aplica con una excepción: en los destinos que son capitales de provincia, el régimen se convierte en media pensión (desayuno y cena). En esos casos, el almuerzo no está garantizado por el Imserso.

No, las bebidas no están incluidas

Algo que muchas personas podrían asumir erróneamente es que las bebidas están incluidas en la pensión completa. Al menos, las bebidas para acompañar las citadas comidas. Pero en la información oficial del Imserso sobre los “servicios que incluye el programa” no se menciona que las bebidas (como vino, refrescos, agua embotellada, zumos u otras bebidas en las comidas) formen parte del paquete.

El programa sí incluye otros servicios complementarios, como transporte de ida y vuelta desde la capital de la provincia hasta el hotel (excepto en las modalidades sin transporte o en capitales de provincia), una póliza de seguro colectiva, servicio médico general complementario en el hotel y un programa de animación sociocultural.

Además, existe la posibilidad de solicitar habitación individual, aunque con suplemento y siempre que haya disponibilidad. Pero ese suplemento no incluye extras como las bebidas.

Lo que pasa con las bebidas en la pensión completa del hotel

Por lo tanto, quienes participen en el programa del Imserso deben tener presente que, aunque reciben una pensión completa, deben prever el coste de las bebidas durante las comidas si desean consumirlas (o verificar con el hotel si algunas bebidas básicas están incluidas). No es un “todo incluido”.

El régimen de pensión completa del Imserso cubre alojamiento, comidas principales y otros servicios esenciales, pero no contempla las bebidas como parte estándar del paquete. Las personas mayores beneficiarias deben conocer este matiz para evitar sorpresas y gestionar mejor su presupuesto durante la estancia. Máxime cuando el régimen de pensión completa, ya sea con el Imserso o fuera del programa para mayores, casi nunca incluye las bebidas en los hoteles.