Ni playa ni excursiones: el programa alternativo del Imserso perfecto para la salud y el relax

Hay vida más allá de las playas, hoteles y excursiones a ciudades y pueblos en el Imserso. El programa estatal para jubilados, que financia los viajes para que salgan a un precio muy reducido, contempla otro tipo de vacaciones perfectas para la salud y el relax.

Se trata de la convocatoria del Programa de Termalismo del Imserso para 2025, que contempla una oferta de 197.000 plazas distribuidas en 84 balnearios en toda España. Se especifica que las estancias serán de 10 días (9 noches) en régimen de pensión completa para los usuarios que participen. Pero para acceder a este programa hay que cumplir una serie de requisitos.

Qué es el Programa de Termalismo del Imserso y qué ofrece

El Programa de Termalismo del Imserso es una iniciativa pública destinada a personas mayores que tiene como objetivo facilitar el acceso a balnearios para el tratamiento de afecciones crónicas leves o para prevenir el deterioro funcional. Según la información oficial del Imserso, combina prestaciones de salud y turismo social, ofreciendo estancias en los establecimientos termales autorizados para que los beneficiarios reciban los servicios terapéuticos incluidos en el convenio.

Este programa cubre servicios como el alojamiento en régimen de pensión completa, el servicio de tratamientos termales (dependiendo de la prescripción médica), así como la póliza de seguro de viaje, los traslados colectivos hasta el balneario (en determinados itinerarios) y la animación sociocultural. Los tratamientos que pueden recibirse incluyen, entre otros, baños termales, masajes, terapias de inhalación, fangoterapia o chorros, siempre bajo supervisión especializada.

Además, el programa contempla distintos paquetes o "turnos" con diferentes balnearios, calendarios y precios según el nivel de renta de los solicitantes. Esto permite que el programa se adapte a distintas posibilidades económicas y que personas de diferentes comunidades puedan participar en distintos destinos termales autorizados por el Imserso. Todo se puede consultar en la página del Imserso.

Requisitos para ser beneficiario del termalismo

Pueden participar en el programa del Imserso las personas mayores, conforme a los criterios que el organismo establece para la condición de “mayores” en sus programas. Es necesario estar inscrito como demandante de plaza en la convocatoria correspondiente y cumplir con los requisitos de renta y residencia que se establecen para cada edición del programa.

También es requisito que el solicitante no padezca enfermedades que contraindiquen los tratamientos termales asignados o que impidan su desplazamiento o estancia en balnearios, o que exijan medios técnicos especiales fuera del alcance del programa. El criterio clínico que revisan los balnearios puede excluir tratamientos en casos de contraindicaciones médicas.

Asimismo, quien participe debe comprometerse a asistir a las sesiones previstas del tratamiento asignado (baños, terapias, etc.). El incumplimiento recurrente puede conllevar la pérdida de derechos sobre futuras inscripciones en el programa.

Imagen de un balneario. / LNE

Información útil para quienes sean seleccionados

Una vez asignada la plaza, el beneficiario debe acudir al balneario en el turno designado, con el transporte incluido si su itinerario lo contempla, o por sus propios medios si no es así. Las estancias se realizan en establecimientos termales oficiales autorizados por el Imserso.

Durante la estancia, el beneficiario disfruta del alojamiento en pensión completa, y de los tratamientos prescritos por el programa, con la supervisión de personal sanitario del balneario. Aquellos servicios no incluidos (por ejemplo, tratamientos adicionales o extras fuera del programa básico) corren por cuenta del usuario.

Es importante tener en cuenta los plazos de estancia: cada turno tiene una duración determinada, que depende del programa y del balneario. Los usuarios deben planificar su viaje con antelación, consultar los itinerarios y horarios de transporte si aplican, y coordinar con el balneario su llegada en los días de entrada programados.

Igualmente, el Imserso proporciona un seguro colectivo que cubre determinados riesgos durante la estancia. También hay un programa de animación sociocultural durante el turno para enriquecer la experiencia, permitiéndole al viajero mayor combinar la rehabilitación con actividades de ocio.

Plazos de presentación de solicitudes

Para los turnos que abarcan de febrero a agosto de 2025, el plazo prioritario para presentar solicitud finalióa el 9 de enero de 2025. Para quien no lo hiciera en ese plazo, existía la opción de inscribirse en la lista de espera hasta el 14 de mayo de 2025. En cuanto a los turnos de septiembre a diciembre de 2025, la fecha límite de solicitud prioritaria es el 15 de mayo de 2025, y la lista de espera permanece abierta hasta el 31 de octubre de 2025.

Además, la resolución oficial que convoca estas plazas es la Resolución de 26 de noviembre de 2024, publicada en el BOE, y marca los criterios, fechas y condiciones para la campaña 2025.

Requisitos y criterios de acceso concretos para 2025

La convocatoria 2025 mantiene los requisitos generales del programa: pueden participar las personas residentes en España que sean pensionistas de jubilación o incapacidad permanente; pensionistas de viudedad con 55 o más años; pensionistas por otros conceptos o perceptores de prestaciones/subsidios de desempleo con 60 años o más; y asegurados o beneficiarios del sistema de Seguridad Social que tengan 65 años o más.

También se exige que los solicitantes posean capacidad para valerse por sí mismos en actividades básicas de la vida diaria, que los tratamientos termales sean adecuados y no existan contraindicaciones médicas, y que obtengan la puntuación suficiente según la baremación para acceder a los turnos y balnearios elegidos.

Es obligatorio presentar la solicitud en el modelo oficial, junto con la declaración responsable correspondiente, y en ella indicar los turnos/balnearios elegidos.

Cómo presentar la solicitud y modalidades de envío

Las solicitudes para el programa pueden presentarse por medios electrónicos o en papel. En la Sede Electrónica del Imserso está habilitado el procedimiento de “alta” para nuevos solicitantes y la edición de datos para quienes ya han participado. No se requiere obligatoriamente autenticación electrónica (Cl@ve, certificado o DNIe) para acceder al formulario.

En formato papel puede enviarse la solicitud por sobre franqueado a la dirección del Programa de Termalismo del Imserso (Apartado de Correos 61.285, 28080 Madrid), o a través de los registros electrónicos u oficinas indicadas en la normativa aplicable.

Cuando la convocatoria esté abierta, las personas usuarias también recibirán por carta domiciliaria el modelo de solicitud y el listado de balnearios participantes para la temporada.

Cambios y novedades respecto a ediciones anterioresUno de los aspectos más destacados es el incremento de plazas ofrecidas: la convocatoria ofrece 5.000 plazas más que la edición anterior. Asimismo, la distribución provincial de las plazas ofertadas para 2025 se recoge en el Anexo V de la resolución del Imserso del 26 de noviembre de 2024.