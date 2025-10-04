Es posible abaratar aún más un viaje del Imserso y tienes derecho a pedirlo

Los viajes del Imserso son una de las opciones más populares entre los mayores en España, que disfrutan de estancias en hoteles con régimen de pensión completa o media pensión, según el destino. El programa oficial incluye alojamiento, comidas, transporte y animación sociocultural, pero no especifica que las bebidas formen parte de la pensión completa. Es decir, durante las comidas en los hoteles, refrescos, vinos, zumos o incluso agua embotellada se consideran un gasto aparte.

Un derecho contemplado en la ley

Sin embargo, existe una manera legal y sencilla de ahorrar en este concepto: pedir agua del grifo. La normativa española obliga a que bares, restaurantes y hoteles ofrezcan agua potable del grifo de manera gratuita a los clientes. Se trata de una medida introducida en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que en su artículo 18 recoge la obligación de los establecimientos de hostelería de facilitar agua de grifo sin coste alguno.

Esto significa que las personas beneficiarias del Imserso que se alojen en hoteles en régimen de pensión completa tienen derecho a solicitar que, junto con sus comidas, se les sirva agua del grifo en jarras o vasos, sin que ello suponga un cargo extra en la factura. Una medida que, además de económica, se alinea con la estrategia nacional de reducción de plásticos de un solo uso y el fomento del consumo responsable.

Una jarra de agua. / LNE

No todo el mundo lo sabe

En la práctica, muchos usuarios desconocen este derecho y continúan abonando agua embotellada en cada comida, lo que supone un gasto añadido a lo largo de toda la estancia. Para quienes viajan con el Imserso, que suelen pasar estancias de entre 7 y 15 días, este detalle puede marcar una diferencia significativa en el presupuesto final del viaje.

Además, pedir agua del grifo no implica renunciar a la calidad. Los controles sanitarios garantizan, en principio, que el agua potable en España es segura, aunque pueda variar en sabor según la zona. En todo caso, los hoteles están obligados a servirla cuando se solicita, salvo que existan circunstancias excepcionales en las que no se garantice su potabilidad.

Sin embargo, esta medida no significa que el establecimiento tenga que ofrecer agua embotellada gratis, sino que debe servir agua del grifo sin coste adicional. Si el viajero desea otro tipo de bebida, ya sea refresco, vino o agua mineral, sí deberá abonarla aparte.

Si los viajeros con el Imserso no beben bebidas alcohólicas o no quieren hacerlo durante las comidas, el agua en jarra es la mejor opción para no sumar gastos en sus vacaciones. Solo hay que pedirlo expresamente al camarero de turno, siendo conscientes de que es un derecho contemplado por la ley.