La subida de sueldo que van a sufrir las empleadas del hogar tras la nueva medida del Gobierno

Las empleadas del hogar verán este 2025 modifcado su suelo tras o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 4,4% para 2025, hasta los 1.184 euros mensuales por catorce pagas, 50 euros más que la cuantía fijada para 2024, o, si se acuerda, en 12 pagas mensuales de 1.381,33 euros.

Desde el 1 de octubre de 2022, que se introdujeron las nuevas cotizaciones por desempleo yel Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) para el servicio del empleo de hogar, hasta febrero 2025, se han producido los siguientes cambios en las cuotas de la Seguridad Social (SS): desde el 1 de enero de 2023, las contrataciones de menos de 60 horas al mes en las que el/la trabajador/a sea responsable de las cotizaciones deben modificarse para que la persona empleadora asuma la responsabilidad del alta en la Seguridad Social y podrán beneficiarse de las deducciones en las cuotas desde entonces.

Si tienes un empleado del hogar, le puedes pagar un salario todo lo alto que acordéis entre vosotros, pero nunca inferior al SMI o salario mínimo interprofesional. El salario de un empleado de hogar puede ser todo lo alto que se quiera, pero no puede bajar de unos límites. El empleado no puede ser retribuido por debajo de unos mínimos, que varían dependiendo de si hablamos de trabajo por horas o no. Se habla de trabajo por horas cuando el empleado presta sus servicios en el domicilio del empleador menos de 120 días al año. En ese caso, el precio mínimo de la hora desde el 1 de enero de 2025 es de 9,26 euros por hora efectivamente trabajada. En esa cifra ya van incluidas la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias completas a las que tiene derecho el empleado del hogar, así como las vacaciones.

Es decir, llegadas las vacaciones o los meses en los que se cobra la paga extraordinaria, el empleador no tiene que pagar nada aparte para cumplir con el mínimo. Cuando el empleado presta sus servicios 120 o más días al año en el domicilio del empleador, su retribución debe ser como mínimo igual al SMI o salario mínimo interprofesional (si la jornada es completa, es decir, de 40 horas semanales) o a la parte proporcional del SMI que corresponda, si no trabaja a jornada completa. El SMI desde el 1 de enero de 2025 es de 16.576 euros al año, que puede pagarse en catorce pagas de 1.184 euros (12 ordinarias y 2 extra) o en doce pagas de 1.381,33 . Salvo que pagues a tu empleado dentro del marco de una actividad económica, no tienes que hacerle ninguna retención del IRPF en el salario.

El ministerio de Seguridad Social cuenta con ua herramienta para calcular la cuota en empleo de hogar. Desde el minsurterio recerdan que la cuota a pagar se determina a partir del salario en función de un sistema de tramos y que "siempre que una persona vaya a prestar servicios domésticos a cambio de un salario, es obligatorio darle de alta en la Seguridad Social, cualquiera que sea el número de horas de trabajo al día o a la semana".