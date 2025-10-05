Ni Benidorm ni Barcelona: estos son los destinos que cotizan al alza en el Imserso (y además vuelan)

Si bien el programa del Imserso incluye opciones asequibles, también contempla algunas de las modalidades más codiciadas que implican tarifas superiores, aunque siempre muy ventajosas respecto a los precios del mercado común. Según la previsión oficial, los viajes a las Islas Canarias con transporte son los más caros: 10 días (9 noches) tienen un precio estimado previsto de 464,72 € en temporada baja y hasta 564,72 € en temporada alta.

Otro destino con precios elevados es la zona costera insular de Baleares con transporte: 10 días se evalúan en 353,37 € / 453,37 €, y 8 días en 285,29 € / 385,29 €, lo que los coloca por encima de muchas opciones terrestres o de costa peninsular. El tramo de turismo de escapada / circuitos europeos también entra en estas categorías más cotizadas. En la tabla oficial, los viajes con transporte hacia Europa tienen tarifas más elevadas que muchos destinos nacionales, especialmente en temporada alta.

Canarias y Baleares cotizan así al alza en el Imserso, coincidiendo además con que son dos destinos muy demandados, en los que hay que andarse vivo para lograr una de las miles de plazas ofertadas.

Un suplemento que hay que tener en cuenta

Otro factor que encarece los viajes es el suplemento por uso individual de habitación, que puede añadirse por noche: 22 € para zona peninsular y Baleares, 24 € para Canarias y 26 € para viajes de escapada. Estos costes extras pueden transformar una opción “intermedia” en una de las más costosas según las circunstancias.

Finalmente, los viajes que combinan transporte y destinos únicos con alta demanda (islas o rutas culturales destacadas) tienden a agotarse rápido, lo que eleva su valor percibido y los convierte en los más cotizados por quienes pueden permitirse pagar más.

Turismo en Maspalomas. / LNE

Canarias, un destino estrella

La alta cotización de las islas Canarias son algo lógico si se tienen en cuenta las características de este destino turístico español de primer orden. Su situación en latitudes más al sur, lo convierten en un lugar que, además de sus encantos naturales y de playas, cuenta con el gran punto a favor del clima.

El clima de las Islas Canarias es uno de los más estables y agradables del planeta, lo que le ha valido el sobrenombre de “la eterna primavera”. Situadas frente a la costa noroeste de África y suavizadas por la influencia del océano Atlántico y los vientos alisios, las islas gozan de temperaturas cálidas y constantes durante todo el año. Esta estabilidad convierte al archipiélago en un destino ideal tanto para residentes como para turistas que buscan sol y confort climático en cualquier estación, incluidos los meses que contempla el programa de turismo del Imserso.

En invierno, las temperaturas medias oscilan entre los 19 °C y los 23 °C, muy por encima de la media europea en esa época, mientras que el verano mantiene valores moderados, entre 26 °C y 30 °C, gracias a la brisa marina que evita los excesos de calor. En primavera y otoño, las temperaturas se sitúan en torno a los 22 °C-25 °C, lo que permite disfrutar del mar y las actividades al aire libre sin las oscilaciones térmicas típicas de otros destinos. La amplitud térmica diaria también es reducida: raramente hay diferencias de más de 7 °C entre el día y la noche.