ENERGÍA
Iberdrola, un gigante en bolsa de más de 100.000 millones
La eléctrica presume de cotizar en máximos históricos y de haber catapultado la creación de valor en 90.000 millones extra desde la llegada de Galán a la compañía
En el último cuarto de siglo Iberdrola ha pasado de ser una energética local -poco más que mediana tras engordar con fusiones nacionales- a ser un coloso global y colocarse como uno de los principales actores en renovables y en redes. Una estrategia de crecimiento continuo, tanto orgánico como con operaciones corporativas, ideada por Ignacio Sánchez Galán (Salamanca, 1950) desde que aterrizó en el grupo en 2001 como vicepresidente y consejero delegado y más aún desde que en 2006 escaló a presidente ejecutivo.
Una estrategia que ha contado con el respaldo claro de los inversores hasta conformar un gigante de la bolsa española. Iberdrola presume de una capitalización en bolsa en zona de máximos históricos, desbordando en varias ocasiones la cota de los 110.000 millones de capitalización (consolidándose como segundo mayor valor del Ibex, sólo por detrás de la todopoderosa Inditex).
Desde la llegada de Galán a la compañía, la acción de la compañía ha pasado de estar por debajo de los 4 euros a situarse de manera consistente por encima de los 16 euros por título, catapultándose un 300% y con una creación de valor de cerca de 90.000 millones en esta dos décadas y media. A esta revalorización se suman los 7,7 euros acción repartidos como dividendos y que a los que se sumarán al menos otros casi 2,6 euros más hasta 2028 (teniendo en cuenta el suelo de retribución de 0,64 euros refrenando en el nuevo plan estratégico), y que casi con total seguridad serán más.
“Como resultado, un accionista que a lo largo de este periodo haya reinvertido sus dividendos, como hace la mayor parte del capital, habrá visto multiplicada su inversión por 14 veces”, se destaca desde la compañía, que celebra el respaldo prácticamente unánime de los analistas a su nueva hoja de ruta, con expectativas de potencial de crecimiento que van entre el 10% y el 20%, hasta rondar entre los 18 y los 19 euros por acción.
