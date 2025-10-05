No llega ni a 140 euros: el mayor chollo del Imserso para viajar por España con casi todo incluido

¿Es posible hacer una escapada de varios días que te salga, con prácticamente todo incluido, por menos de 140 euros? Sí, para los beneficiarios del programa de turismo del Imserso. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales ofrece unos precios inmejorables gracias a la contribución estatal, que ayuda además a desestacionalizar el turismo en lugares donde este sector es un gran motor. Y para esta temporada ya hay muchos miles de solicitudes. Sorprenden, por baratos, algunos precios estimados para esta campaña por el Imserso.

Dentro de la tabla oficial de precios que ofrece el Imserso para la temporada 2025-2026, destacan varias modalidades de estancia consideradas “chollos” por su costo contenido, especialmente frente a viajes de costa o destinos insulares. Por ejemplo, los viajes a capitales de provincia en modalidad de 4 días (3 noches) aparecen con precios previstos de 132,91 € en temporada baja y de 232,91 € en temporada alta. Esta opción resulta la más económica del programa, ideal para quienes buscan una escapada asequible sin renunciar a la experiencia turística.

Hay que tener en cuenta que la temporada baja del Imserso abarca noviembre, diciembre, enero, febrero marzo y abril; mientras que la alta comprende los meses de octubre, mayo y junio. De esta manera, es posible, según los precios anunciados por el Imserso, viajar a una capital de provincia fuera de la costa durante cuatro días por 132 euros. Y hay que tener en cuenta que, con matices, los viajes del Imserso incluyen en su precio muchas cuestiones, desde transporte hasta alojamiento con pensión completa o, en el caso de capitales de provincia, media pensión.

Turistas en Oviedo / David Cabo

Otros chollos del Imserso

Otra modalidad de precio reducido es la de los viajes de naturaleza de 5 días (4 noches), con tarifas que oscilan entre 305,75 € y 405,75 € según temporada. Para quienes prefieren destinos rurales o menos masificados, esta opción ofrece un buen equilibrio entre costo y experiencia.

También los circuitos culturales de 6 días (5 noches) se presentan como otra oferta intermedia con precios que varían entre 312,51 € y 412,51 €, lo que permite a los viajeros acceder a rutas patrimoniales con precios moderados. Son precios algo más elevados que la opción de cuatro días a una capital de provincia, pero no tanto como las modalidades más cotizadas.

Tarifa plana del Imserso

Un elemento clave que convierte algunas plazas en verdaderos chollos es la “tarifa plana de 50 euros” reservada para 7.447 plazas destinadas a beneficiarios con pensiones reducidas o ingresos más bajos que las pensiones no contributivas. En estos casos, el precio se reduce drásticamente al importe simbólico de 50 euros, independientemente del destino dentro del programa.

Además, las plazas sin transporte que el Imserso ofrece son más asequibles: el documento oficial incluye modalidades “sin transporte” para muchos destinos, con precios más bajos que cuando el viaje incluye el desplazamiento de ida y vuelta en autobús u otro medio. Pero en estos casos hay que tener en cuenta que el beneficiario debe pagar el transporte de su bolsillo y viajar al punto de destino por su cuenta.

Para muchos usuarios, estos viajes asequibles representan la puerta de entrada al turismo social: permiten disfrutar de alojamientos con pensión completa y actividades guiadas por un costo que, en algunos casos, no excede ni siquiera la inversión mínima en vacaciones particulares. El reto está en conseguir plaza antes de que se agoten las opciones más económicas.