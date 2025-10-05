La notaria María Cristina Clemente explica de forma muy sencilla porqué los padres "no deben avalar las hipotecas de sus hijos"

Cuando llega el momento de comprar una casa y firmar la hipoteca, es habitual que muchos jóvenes cuentan con "avalistas" para ayudarles en el proceso. En la gran mayoría de los casos estos suelen ser los propios padres.

"Como posible avalista, es necesario conocer los riesgos, ya que supone los mismos que pedir una hipoteca pero sin ningún beneficio. Si se quiere avalar a un hijo, por ejemplo, es importante conocer los detalles de lo que nos pide o, en cualquier caso, lo que pide el banco o propietario del inmueble", explican desde BBVA Cuanto más se conozca sobre el tema, mejor. Al saber qué es necesario y conocer los detalles, el avalista tendrá más información para decidir avalar a un tercero. En cualquier caso, estos solo serán algunos de los puntos que señalarían que realmente podemos asumir la obligación que nace del aval. Se habla mucho del avalista pero poco del solicitante. Para poder cumplir con el aval, el avalista debe tener unos ingresos mayores a los del solicitante. Sin embargo, por parte del avalista, es importante conocer los ingresos de la persona a la que está avalando.

Por eso es fundamental conocer su solvencia económica y saber si esa persona puede cumplir con su obligación de pago. No importa si se trata de un hijo o un amigo, en este caso las palabras no sirven como garantía de pago. A fin de cuentas, es tan importante saber las condiciones económicas del solicitante como las del avalista.

La notaria María Cristina Clemente advierte de que hay que evitar que "los padres avalen a sus hijos". "Si el banco para completar tu garantía en tu préstamo hipotecario piden que también firmen tus padres o pareja, mejor que lo hagan como hipotecantes no deudores que como avalistas", explica. "Si tus padres o pareja firman como fiadores, asumen una obligación de pago frente al banco si el prestatario no cumple y además responden con todos sus bienes presentes y futuros de esa obligación", cuenta.

"En cambio, si lo hacen como hipotecantes no deudores, no asumen ninguna obligación de pago frente al banco, por tanto si una cuota no se paga, el banco no les puede reclamar. Segundo, están limitando su responsabilidad a un bien en concreto, el que se hipoteca, dejando a salvo a todos los demás", explica. “Como habrá dos bienes hipotecados, el piso que tú compras y el inmueble de tus padres y hay que hacer distribución de la responsabilidad hipotecaria entre ambos, resulta que habrá dos hipotecas, la de tu piso y el de tus padres.