"Regalan" casi 7.500 vacaciones por toda España por solo 50 euros: así se puede lograr una de ellas

El Gobierno, en colaboración con el Imserso, ha impulsado una iniciativa que pretende facilitar el acceso a los viajes del programa para quienes tienen pensiones más bajas: la tarifa plana de 50 euros. Su objetivo es que un sector de la población con recursos limitados pueda participar en los viajes sociales con un coste simbólico, sin renunciar a los beneficios previstos por el programa. Por ese precio se puede, así, viajar a cualquiera de los destinos que ofrece el Imserso, pero para conseguirlo hay que cumplir con unos requisitos y tener la suerte de ser uno de los seleccionados.

Esta modalidad especial contempla 7.447 plazas dentro del total de la oferta para la temporada, reservadas específicamente para personas que cumplan determinados requisitos de renta y pensión. De ese modo, el Imserso garantiza que un número concreto de beneficiarios accedan a viajes a un precio muy reducido.

Lo que cubre la tarifa plana del Imserso

Lo que cubre la tarifa plana es similar a la de otros viajes del programa: incluye alojamiento con régimen de pensión completa (o media pensión en los casos de destino capital de provincia), transporte si el viaje lo contempla y el resto de servicios del programa turístico (seguro, animación sociocultural, etc.). La diferencia fundamental es el precio: en lugar de abonar la tarifa habitual, los beneficiarios de esta modalidad pagan solo 50 euros, independientemente del destino asignado.

No obstante, no todos los solicitantes pueden optar a esta tarifa: está dirigida exclusivamente a quienes acrediten una pensión reducida, de manera que su renta se encuentre por debajo de los umbrales establecidos. En el anuncio oficial se señala que será un sistema complementario, que no reemplaza el sistema general de asignación, sino que se superpone como opción accesible para quienes más lo necesitan. El resto de pensionistas que no cumplan con el requisito del umbral pueden seguir accediendo sin problemas al programa habitual de viajes del Imserso, con los precios estándar establecidos.

Solicitud

Para beneficiarse de esta tarifa es necesario indicar en la solicitud del programa del Imserso que se solicita plaza con tarifa plana, y aportar la documentación que certifique que la pensión o los ingresos del solicitante se ajustan a los límites fijados. La asignación de estas plazas se hará en concurrencia con otros solicitantes, aplicando criterio de renta y otros factores de priorización.

La inclusión de esta modalidad genera una oportunidad real para muchas personas mayores con pensiones modestas, pues reduce de forma drástica el coste del viaje. Al mismo tiempo, se mantiene la calidad del servicio: quienes obtengan plaza bajo esta tarifa disfrutarán de los mismos estándares del programa, salvo los servicios extraordinarios que estén fuera del alcance del paquete básico.

El objetivo es que la tarifa plana de 50 euros sea un mecanismo social añadido dentro del Programa de Turismo del Imserso que permite que un grupo seleccionado de beneficiarios acceda a viajes por un precio simbólico. Con 7.447 plazas disponibles, es una opción muy relevante para quienes tienen pensiones bajas y buscan disfrutar de las ventajas del turismo social con una inversión mínima.