José Elías Navarro, empresario: "Ya está bien de demonizar a quien crea empleo"

El empresario José Elías Navarro aprovechó sus redes sociales para hacer una férrea defensa de su labor: "Ya está bien de demonizar a quien crea empleo".

Y es que Elías Navarro utiliza sus redes para difundir su filosofía empresarial, así como poner sobre la mesa reflexiones, como en esta ocasión, en la que hizo una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde aseguraba que "si tienes una empresa, eres un explotador. O al menos, eso es lo que la sociedad te hace sentir".

Tal y como asegura, "a los empresarios se nos pinta como gente sin escrúpulos que solo busca el dinero, como si no nos importaran nuestros equipos ni absolutamente nada. Pero la realidad es que la gran mayoría no somos así. Lo que sí somos es gente que arriesga su patrimonio. Que no duerme por las noches pensando en cómo pagar las nóminas. Que ve a los empleados, en muchos casos, como una extensión de nuestra familia".

El empresario asegura que "no se nos olvida que esto es un barco en el que remamos todos. El empresario dice hacia dónde ir y asume el riesgo. Y el equipo es el que hace posible que la empresa avance. Ninguno funciona sin el otro. Son los dos necesarios para crear riqueza en el país. Así que no pararé en redes sociales de dignificar la figura del empresario. Ya está bien de demonizar a quien crea empleo. Porque sin empresarios que se la jueguen, no hay empresas. Y sin empresas, no hay futuro".

Seguramente estás harto de oír que ciertos youtubers se mudan a Andorra para evitar pagar impuestos en España. Esta realidad no solo afecta a los creadores de contenido, sino también a muchos empresarios, aunque no todos reaccionan igual. Un conocido empresario explica por qué decidió quedarse en España, pese a la tentación de pagar menos impuestos en Andorra: "Seguiré pagando aquí".

Hablamos de José Elías Navarro, quien usa sus redes sociales para compartir su filosofía empresarial. En esta ocasión, aborda el tema de Andorra: “'Vete a Andorra y paga menos impuestos'. Eso lo escucho constantemente. Y lo entiendo: uno ve cómo se malgasta el dinero en proyectos sin sentido”.

José Elías subraya que “las listas de espera en sanidad son un auténtico drama, y la gestión pública es un desastre. Por eso es normal plantearse irse. Es muy tentador”.

Impuestos

Pero él tiene claro que “yo no me voy. Porque, a pesar de todo, confío en el propósito detrás de los impuestos. Creo en vivir en un lugar donde la salud de una persona no dependa de cuánto dinero tenga. Donde el hijo de un empresario y el de un trabajador tengan acceso a la misma educación. Eso es lo que significa construir una sociedad. Y para eso sirven los impuestos. No pienso abandonar Badalona. Seguiré cumpliendo con mi parte, pagando mis impuestos. La responsabilidad de los políticos (sea cual sea su partido) es dejar de malgastar nuestro dinero y gestionarlo con responsabilidad. Yo cumplo con la mía, ahora les toca a ellos”.