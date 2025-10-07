Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BANCA

La aseguradora Zurich anuncia que no acudirá a la opa del BBVA sobre el Sabadell

La aseguradora es el segundo mayor accionista de la entidad catalana, solo por detrás de Blackrock, que controla cerca del 7%

Logos de BBVA y Sabadell

Logos de BBVA y Sabadell / EUROPA PRESS

Celia López

Madrid

La aseguradora Zurich Insurance, segundo accionista del Banco Sabadell, ha señalado este martes que no acudirá a la opa lanzada por el BBVA sobre la entidad. "La operación actual no ofrece una propuesta atractiva para los accionistas de la entidad más allá de las perspectivas individuales de la compañía", ha señalado a la agencia Bloomberg un portavoz de la aseguradora

Este movimiento era el esperado porque la aseguradora mantiene un acuerdo en seguros que se podría romper con la compra de BBVA. La entidad ha aumentado su participación desde que se anunció la OPA.

(Habrá ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
  2. La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
  3. Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
  4. Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
  5. Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
  6. Martín Peláez lamenta la derrota del Real Oviedo y anuncia sorpresas: 'Serán potentes e históricas
  7. Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
  8. El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población

Así se vio la superluna de la cosecha

Así se vio la superluna de la cosecha

Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco

Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco

Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido

Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido

Las deudas del Principado con el Ayuntamiento de Oviedo obstaculizan la reforma del salón de actos del colegio Gesta, denuncia el PP

Las deudas del Principado con el Ayuntamiento de Oviedo obstaculizan la reforma del salón de actos del colegio Gesta, denuncia el PP

Manu da la sorpresa y se hace con una aplastante victoria en Pasapalabra: un bote histórico de más de 2 millones de euros

Manu da la sorpresa y se hace con una aplastante victoria en Pasapalabra: un bote histórico de más de 2 millones de euros

Historias del pozo: Laviana acoge una muestra con las obras ganadoras del concurso de microrrelatos mineros Manuel Nevado Madrid

Historias del pozo: Laviana acoge una muestra con las obras ganadoras del concurso de microrrelatos mineros Manuel Nevado Madrid
Tracking Pixel Contents