Un conocido empresario sorprende a sus seguidores al hablar así del emprendimiento: "Todos estáis aquí por egoísmo"

Si a un emprendedor le dijeran que está ahí "por egoísmo", qué pensarías. Pues en esos términos habló un conocido empresario, sorprendiendo a sus seguidores.

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien utiliza sus redes sociales para divulgar su filosofía empresarial. Así, hizo una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde aseguraba que "todos estáis aquí por egoísmo. Y no pasa nada por reconocerlo. Eso es una de las primeras cosas que les dije en una charla a otros emprendedores. Algunos se quedaron con la cara un poco traspuesta, pero era la verdad. Ningún emprendedor estaba allí para arreglar la sociedad".

Pero va a más, y añada que "tú, si eres emprendedor, seguramente tampoco. Estás emprendiendo para evolucionar TÚ. Para crecer. Para triunfar. Para conseguir lo que quieres. Y si con eso se arregla la sociedad, pues mejor que mejor. Pero eso no te hace mala persona, te hace humano".

Elías Navarro se pone como ejemplo y asegura que "soy la pura imagen de ese egoísmo que te digo. Soy un tío de barrio, vengo de una familia humilde y he conseguido triunfar en los negocios. Soy exactamente lo que te han dicho toda la vida que no puede existir en este país. Y por lo que muchos lucháis. Así que dejemos de vendernos la moto con discursitos bonitos sobre cambiar el mundo y ayudar a los demás. Primero tienes que ayudarte a ti. Primero tienes que evolucionar tú. Primero tienes que triunfar tú. Cuando tenemos esto, es más fácil montar empresas para cambiar la sociedad".

El empresario José Elías Navarro ha utilizado sus redes sociales para lanzar un mensaje claro y contundente en defensa del rol que cumplen los emprendedores en la sociedad: "Ya está bien de demonizar a quien crea empleo", expresó.

A través de su perfil oficial en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), Elías compartió una reflexión sobre cómo, según él, se percibe a los empresarios hoy en día. "Si tienes una empresa, eres un explotador. O al menos, así te hace sentir la sociedad", escribió.

En su publicación, denuncia que muchas veces se retrata a los empresarios como personas ambiciosas y sin escrúpulos, enfocadas únicamente en el dinero, sin valorar a sus equipos. Sin embargo, Elías sostiene que esa imagen dista mucho de la realidad. "La mayoría no somos así. Somos personas que arriesgan su patrimonio, que muchas noches no duermen pensando cómo pagar las nóminas. Que ven a sus empleados como parte de su familia", afirmó.

También subraya que, en una empresa, todos reman en la misma dirección. "El empresario marca el rumbo y asume el riesgo. El equipo es quien hace posible que el proyecto avance. Uno no puede funcionar sin el otro", señaló.

Esenciales

Para Elías, tanto empresarios como trabajadores son esenciales para generar riqueza y construir futuro. Por eso, asegura que seguirá utilizando sus redes sociales para reivindicar la figura del empresario: "Sin personas que se la jueguen, no hay empresas. Y sin empresas, no hay futuro".