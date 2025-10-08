Un conocido empresario denuncia cuál es el mayor freno el emprendimiento en España: "Me da pena"

El emprendimiento es el camino que unos cuantos eligen para crecer laboral y económicamente, pero un conocido empresario denuncia cuál es el mayor freno que tiene actualmente el emprendimiento en España, algo que pocos conocen: "Me da pena".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien aprovecha sus redes sociales para divulgar su cultura empresarial. En este caso ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde asegura que "durante décadas nos han enseñado que lo seguro es trabajar para otros. Ser funcionario. Tener nómina fija… Y no tengo nada en contra de eso, al contrario, es fundamental para que el país funcione".

Sin embargo, el empresario asegura que "me da pena ver cuánta gente tiene que discutir con su familia por querer emprender. Porque por los casos que me cuentan muchos jóvenes en los eventos, el mayor freno al emprendimiento en España son sus propias familias. Dicho por ellos. No por mí. Padres que te aconsejan no arriesgar. Amigos que te miran raro por dejar un trabajo con una nómina fija. Profesores que nunca mencionaron la palabra “empresa”".

Con estas trabas, "así es muy difícil crear una cultura emprendedora. Por eso comunico. Porque quiero demostrar que emprender es un camino igual de válido que cualquier otro, aunque nos metan otras ideas en la cabeza desde pequeños. Solo tienes que elegir el camino que mejor vaya con tu personalidad".

El empresario José Elías Navarro aprovechó sus plataformas digitales para hacer una defensa contundente de su trabajo: "Basta ya de demonizar a quienes generan empleo".

Elías Navarro utiliza sus redes sociales para compartir su visión empresarial y reflexiones como la que hizo en esta ocasión, cuando publicó en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter) que "si tienes una empresa, eres un explotador. O al menos, eso es lo que la sociedad te hace sentir".

Según sus propias palabras, "a los empresarios se nos presenta como personas sin escrúpulos, obsesionadas solo con el dinero, como si no nos importaran nuestros equipos ni nada más. Pero la realidad es muy diferente. La mayoría somos personas que arriesgan su patrimonio, que pasan noches sin dormir preocupados por pagar las nóminas, y que ven a sus empleados, en muchos casos, como parte de su propia familia".

"Un barco donde remamos juntos"

El empresario enfatiza que "no olvidamos que esto es un barco donde remamos juntos. El empresario marca el rumbo y asume los riesgos, mientras que el equipo es quien permite que la empresa avance. Ninguno funciona sin el otro. Ambos son esenciales para generar riqueza en el país". Por eso, concluye, "no dejaré de usar las redes para dignificar la figura del empresario. Ya es hora de dejar de demonizar a quienes crean empleo. Porque sin empresarios que se arriesguen, no hay empresas, y sin empresas, no hay futuro".