El Gobierno lo confirma: los trabajadores ya tienen derecho a "desconectar del trabajo", publica el BOE y así se pueden acoger

Estar de descanso, de vacaciones, en definitiva, fuera del trabajo y recibir una llamada o mensaje que nos saca directamente de nuestra desconexión. Seguro que esta situación le suena a más de un trabajador, pero ahora, por norma, se va a acabar: la desconexión digital en el ámbito laboral es de obligado cumplimiento para todas las empresas, tal y como figura en el Estatuto de los Trabajadores.

"Es la no asistencia a tu puesto sin causa justificada; nada tiene que ver con que las personas trabajadoras se acojan a un permiso o a un derecho. Fácilmente cerraríamos este debate si sobre la balanza también pusiéramos las horas extraordinarias que se hacen sin retribuir o las veces que un trabajador acude a la empresa estando enfermo por miedo a represalias", explican desde UGT, donde en su estudio 'Desconexión digital. Desenmascarando el absentismo', resaltan datos preocupantes. El estudio resaltaba datos "muy preocupantes", como que el 75% de los trabajadores no desconecta fuera de su jornada y el 30% tampoco lo hace durante vacaciones. Igualmente, "las empresas de este país ya han dotado a casi 8 millones de personas con un dispositivo para acceder al trabajo, siendo el porcentaje de trabajadores del 80% entre las empresas de más de 10 personas en plantilla".

De esta manera, el ministerio de Trabajo refuerza situaciones como la de "no coger el teléfono al jefe fuera del horario o no contestar correos" y "no pueden sufrir ninguna represalia por ello porque eso daría lugar a una sanción".

Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, subrayó en unas declaraciones realizadas a los medios de comunicación a la salida de una reunión con integrantes de la CEOE los detalles de esta propuesta: "sería tanto en modalidades presenciales como teletrabajo la gente tiene derecho a la desconexión digital". "Nadie se puede oponer u ofrecer resistencia a estos elementos, se le dará mayor cobertura a este derecho para regularlo en el Estatuto de los Trabajadores y así las personas trabajadoras no podrán renunciar al derecho a la desconexión por exigencia empresarial, por contrato, convenio o práctica”, ha añadido el secretario de Estado.

En cuanto a las posibles sanciones por el incumplimiento de esta ley, Pérez Rey comentó: "Obviamente, si alguien sufriera una represalia como consecuencia de ejercitar dicho derecho, esto daría lugar a las sanciones oportunas del ordenamiento". De todas maneras, las posibles multas no se han delimitado todavía, ya que las negociaciones siguen su curso y no hay nada pactado.

Tal y como recoge el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, "los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales".