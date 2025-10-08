La normativa del equipaje de cabina en el avión tras la decisión de Ryanair

Ryanair ha recortado 1,2 millones de asientos ofertados en los aeropuertos regionales de España en protesta por las "altas tasas" que Aena mantiene en estas instalaciones, lo que supondrá la supresión total de los vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Asturias.

Estas 1,2 millones de plazas se suman a las 800.000 que ya eliminó el verano pasado en estos aeropuertos y al millón que quitó para esta temporada de invierno, alcanzando la disolución de 3 millones de asientos en aeropuertos regionales entre 2025 y 2026. En este periodo, la compañía ha dejado de operar en los aeropuertos de Jerez de la Frontera, Valladolid, Vigo y Tenerife Norte, a lo que ahora se suma el aeropuerto asturiano.

No obstante, la compañía aumentará los asientos ofertados en 600.000 en el resto de grandes aeropuertos del país, tales como Madrid, Barcelona, Palma o Málaga.

En consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O'Leary, ha indicado en rueda de prensa que la compañía sigue apostando por crecer en España, pero no en los aeropuertos regionales debido las políticas económicas del Gobierno y de Aena en estas infraestructuras.

En este sentido, el directivo reprocha al Gobierno haber rechazado los dos planes de crecimiento presentados por la compañía que suponían un crecimiento del 40% en su tráfico hasta 2030, hasta los 77 millones de pasajeros al año. Sin embargo, señala, el Gobierno ha decidido "ignorar las propuestas, aumentar las tasa aeroportuarias y sacrificar el crecimiento potencial y creación de empleo".

El dueño de Ryanair, Michael O'Learly, se muestra alegre con la respuesta de la Unión Europea. De visita en Madrid, celebra el expediente sancionador que acaba de abrir la Comisión Europea contra el Gobierno de España. "Ningún ministro ni siquiera si su madre ha sido ministra o si nunca ha tenido un trabajo real o haya sido profesor de universidad puede aprobar una ley contraria a la europea", señala.

El mensaje de la Comisión es claro: las compañías aéreas pueden cobrar por el equipaje de mano porque legalmente tienen la libertad de fijar sus precios. Es una práctica que amparan las leyes comunitarias y España debe legislar en el mismo sentido. “La práctica de cobrar por el equipaje de mano de determinadas dimensiones es perfectamente legal y alineada con el derecho europeo”, explica Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Europeas.

En cuanto a la normativa del equipahe de mano, la maleta de cabina debe medir como máximo 55x35x25 cm, incluyendo asas, bolsillos y ruedas. El peso permitido es de hasta 10 kg en clase turista y hasta 14 kg en clase Business.

En el equipaje de mano se pueden llevar ropa, dispositivos electrónicos, libros, paraguas, medicamentos y líquidos en envases de hasta 100 ml. También se permite una mochila pequeña adicional, siempre que quepa bajo el asiento delantero.