El economista Santiago Niño Becerra, muy crítico con el problema de las viviendas vacías: "Hay que analizar el por qué"

Nadie duda de que hay un problema con las viviendas vacías en España y, al respecto, el economista Santiago Niño Becerra ha sido muy crítico: "Hay que analizar el por qué".

El economista ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twiter) donde señala que "evidentemente la oferta (de vivienda) tiene que aumentar para atender a la demanda".

Sin embargo, antes de levantar nuevos edificios, el economista aboga por analizar "por qué hay en España entre 1,7 y 3,2 millones de viviendas vacías" y ver la posibilidad de meterlas en el mercado.

Publicación de Santiago Niño Becerra. / X

Santiago Niño-Becerra es un reconocido economista y profesor universitario español, conocido por su visión crítica de la economía global y de las estructuras económicas que rigen el sistema actual. Nacido en Barcelona en 1951, ha alcanzado gran notoriedad tanto en el ámbito académico como en los medios de comunicación, gracias a sus publicaciones y sus intervenciones en debates y tertulias televisivas.

Se formó en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Barcelona, donde también obtuvo su doctorado. A lo largo de su carrera, ha ocupado diversos puestos docentes, aunque su labor más influyente la ha desarrollado en la Universidad Ramon Llull, donde ejerce como catedrático en Estructura Económica.

Además de su trayectoria académica, Niño-Becerra ha trabajado en el sector privado, lo que le ha permitido combinar la teoría económica con una visión más realista y práctica de los mecanismos del mercado.

Crisis económicas: su principal campo de estudio

Uno de los temas centrales en su investigación ha sido el análisis profundo de las crisis económicas. Según su enfoque, muchas de estas crisis tienen su raíz en modelos insostenibles, marcados por una acumulación excesiva de deuda y una creciente desigualdad.

Niño-Becerra ha plasmado sus ideas en diversos libros de economía, muchos de los cuales se han convertido en obras de referencia para quienes estudian las turbulencias financieras del siglo XXI. Sus planteamientos suelen generar debate por su tono directo y su capacidad para anticipar escenarios complejos.