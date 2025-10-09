José Elías Navarro, empresario: "Nuestro único problema es que no sabemos vendernos"

El empresario José Elías Navarro aprovecha sus redes sociales para divulgar su filosofía empresarial. Sin embargo, da cuenta de los problemas que existen en la actualidad: "Nuestro único problema es que no sabemos vendernos".

Elías Navarro ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde señala que "Los españoles tenemos un problema... No nos creemos lo buenos que somos. Somos gente responsable y la hostia en muchos sectores. Pero nos han estado arrinconando y diciéndonos que no durante mucho tiempo, y nos lo hemos creído".

Sin embargo, el empresario considera que "fabricamos mejor que muchos países… Gestionamos mejor que muchos países... Nuestro único problema es que no sabemos vendernos. Vendiendo, nos pasan la mano por la cara a muchos. Pero la realidad es que somos muy buenos en casi todo lo demás".

El problema de todo esto, como asegura, es que "mientras seguimos pensando que los de fuera lo hacen mejor, perdemos oportunidades. Es hora de cambiar el chip y empezar a confiar un poquito más en nosotros".

El empresario José Elías Navarro ha vuelto a utilizar sus redes sociales para defender con firmeza el papel del empresariado en la sociedad. En una reciente publicación en su perfil oficial de X (la red anteriormente conocida como Twitter), lanzó un mensaje claro: "Ya está bien de demonizar a quien crea empleo".

Habitual en compartir su visión sobre el mundo empresarial, Elías expresó su malestar con una percepción que, según él, se ha extendido: "Si tienes una empresa, eres un explotador. O al menos, eso es lo que la sociedad te hace sentir", escribió.

En su mensaje, denuncia que a los empresarios se les presenta como ambiciosos sin escrúpulos, interesados solo en el dinero, sin tener en cuenta a sus equipos ni al entorno. Pero, como él mismo subraya, "la mayoría no somos así". Explica que ser empresario implica arriesgar el patrimonio personal, pasar noches sin dormir por la responsabilidad de pagar nóminas, y muchas veces, ver a los empleados como parte de una familia.

Además, Elías recurre a una metáfora para ilustrar su visión del trabajo en equipo: "Esto es un barco en el que remamos todos". Mientras el empresario marca el rumbo y asume el riesgo, es el equipo quien hace posible que el proyecto avance. Ambos roles son fundamentales para crear riqueza y futuro en el país.

Emprender

Finalmente, reafirma su intención de seguir utilizando las redes sociales para reivindicar la figura del empresario, insistiendo en que sin quienes se atreven a emprender y crear empleo, "no hay empresas, y sin empresas, no hay futuro".