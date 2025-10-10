Un conocido empresario rompe una lanza por los pequeños negocios: "Riesgos que se podrían mitigar con leyes que no trataran igual al dueño de un bar que a una multinacional"

Los pequeños negocios suelen ser los grandes olvidados. Eso es lo que opina un conocido empresario, quien rompe una lanza por estos emprendedores: "Riesgos que se podrían mitigar con leyes que no trataran igual al dueño de un bar que a una multinacional".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien aprovecha sus redes sociales para divulgar su cultura empresarial. En esta ocasión, ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social X (extintaTwitter) donde asegura que "los empresarios de verdad no salen en Forbes. Son los ferreteros, panaderos, fruteros… Son lo que hipotecan su casa para abrir una panadería. Los que se juegan los ahorros de toda su vida en una ferretería. O el fontanero que arriesga todo para montar su negocio".

Asegura que "esos tíos que cada mes se llevan el beneficio a casa no para comprarse un Rolex, sino para pagar nóminas, proveedores y seguir un mes más con las persianas arriba. Y es que el carnicero del barrio tiene más valor que la mayoría de los que presumen de ser emprendedores en redes sociales. El peluquero que abre su local también. Y el electricista que decide trabajar por su cuenta en lugar de estar a sueldo de otro. Porque se juegan su patrimonio… y su tranquilidad".

Sin embargo, "lo hacen sabiendo que el sistema no está de su lado. Que las leyes están hechas para medir a todos con la misma vara, cuando un autónomo que factura 30.000 euros al año no tiene nada que ver con una empresa que factura millones. Emprender conlleva riesgos, todos lo sabemos. Pero esos riesgos se podrían mitigar con leyes que no trataran igual al dueño de un bar que a una multinacional. Hay que apoyar a los verdaderos emprendedores".

El empresario José Elías Navarro vuelve a utilizar sus redes sociales para compartir su visión sobre el papel del emprendimiento en España y la imagen del empresario en la sociedad actual. En una de sus últimas publicaciones en X (antes conocida como Twitter), lanzó un mensaje claro: “Nuestro único problema es que no sabemos vendernos”.

Para Elías, el verdadero obstáculo no está en el talento ni en la capacidad, sino en la falta de confianza:

“Los españoles tenemos un problema… no nos creemos lo buenos que somos. Somos responsables, brillamos en muchos sectores, pero nos han repetido durante años que no valemos, y hemos acabado creyéndolo”.

El empresario defiende que España fabrica y gestiona mejor que muchos países, pero reconoce que en lo que respecta a saber mostrarse al mundo, aún queda mucho camino por recorrer:

"Vendiendo, nos ganan por goleada. Pero en casi todo lo demás, somos excelentes”.

Además de hablar sobre autoestima empresarial, Elías aprovechó para reivindicar la figura del empresario, a menudo, según él, injustamente demonizada.

“Ya está bien de señalar al que crea empleo”, escribió con contundencia.

En su mensaje, denuncia que hoy en día tener una empresa a menudo se asocia con ser un explotador, una percepción que, dice, ignora la realidad de quienes arriesgan su patrimonio personal, se enfrentan a grandes responsabilidades y ven a sus trabajadores como una segunda familia.

"La mayoría de empresarios no somos así. Ser empresario es también pasar noches sin dormir pensando en cómo pagar nóminas”.

Elías emplea una potente metáfora para explicar cómo entiende el trabajo en equipo:

“Esto es un barco en el que remamos todos”. Según él, mientras el empresario marca el rumbo y asume el riesgo, es el equipo quien hace que el proyecto avance. Ambos roles son esenciales para construir riqueza y futuro en el país.

Redes sociales

Finalmente, reafirma su compromiso de seguir usando sus redes sociales para defender el emprendimiento, convencido de que sin personas que se atrevan a emprender y generar empleo, “no hay empresas, y sin empresas, no hay futuro”.