Un conocido empresario toma este importante decisión con sus hijos: "No dirigirán mis empresas"

Mucho se habla de las empresas familiares en las que los hijos acaban tomando las riendas de la compañía. Sin embargo, un conocido empresario ha tomado esta importante decisión: "No dirigirán mis empresas".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien dedida sus redes sociales a difundir su cultura empresarial. En esta ocasión, ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde explica que "mMis hijos no dirigirán mis empresas. Sería más una putada que otra cosa".

El empresario reflexiona sobre ello al señalar que "se habla mucho del relevo en la empresa familiar. Y a menudo se asume que los hijos deben seguir los pasos de los padres. Yo no lo veo así. No creo que por ser 'hijo de' seas automáticamente la persona adecuada para gestionar un imperio. Y, sinceramente, no quiero dejarles esa responsabilidad".

Elías Navarro prefiera que, " si ellos la quieren tomar, que la tomen. Pero no como una obligación impuesta. Yo, por lo que pueda pasar, intentaré dejárselo todo lo más ordenado posible en vida. Para que, si les dejo algo, puedan disfrutarlo y que no sea una carga. Porque tener que asumir una responsabilidad así porque sí... Lo considero más una putada que otra cosa. La mejor herencia que les puedo dejar es la libertad de elegir su propio camino. No una jaula de oro, ni una responsabilidad que no han pedido".

Los pequeños negocios suelen pasar desapercibidos, algo que destaca un conocido empresario, quien defiende con vehemencia a estos emprendedores: "Riesgos que podrían reducirse si existieran leyes que no trataran igual al dueño de un bar que a una multinacional".

Se trata de José Elías Navarro, quien utiliza sus redes sociales para compartir su visión sobre la cultura empresarial. Recientemente, en su perfil oficial de la red social X (antes Twitter), afirmó que "los verdaderos empresarios no aparecen en Forbes. Son los ferreteros, panaderos, fruteros… Son quienes hipotecan su casa para abrir una panadería, los que arriesgan todos sus ahorros en una ferretería, o el fontanero que apuesta todo por montar su propio negocio".

Destaca que "estas personas no se llevan el beneficio a casa para comprarse un Rolex, sino para pagar nóminas, proveedores y mantener su negocio abierto un mes más". Según Navarro, "el carnicero del barrio tiene más coraje que muchos que presumen de ser emprendedores en las redes sociales. Lo mismo ocurre con el peluquero que abre su salón o el electricista que decide trabajar por cuenta propia en lugar de estar bajo un sueldo fijo. Porque están poniendo en juego no solo su patrimonio, sino también su tranquilidad**".

Leyes

No obstante, asegura que "lo hacen conscientes de que el sistema no está diseñado para apoyarlos. Las leyes miden a todos con la misma vara, cuando un autónomo que factura 30.000 euros anuales no es comparable con una empresa multimillonaria". Navarro concluye que "emprender implica riesgos, eso es indiscutible. Pero esos riesgos podrían reducirse con normativas que no equiparen al dueño de un bar con una gran corporación. Es fundamental respaldar a los verdaderos emprendedores".