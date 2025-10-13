Malas noticias para aquellos que hayan trabajado 36 años y seis meses y se quieran jubilar en 2026: el BOE publica la nueva norma

Los nacidos en 1960 cumplen 65 años en 2025 y ya pueden jubilarse con la pensión completa si tienen 38 años y medio cotizados, en un momento en que el mercado laboral está en máximos de ocupación, lo que ha elevado a 2,34 los cotizantes por cada pensionista.

Los años más críticos empezarán en 2030, momento en el que la población activa comenzará a descender, de acuerdo con las proyecciones de la Airef, que prevé que al mismo tiempo aumente la participación de los mayores de 60 años en el mercado laboral, una tendencia que se extenderá durante dos décadas, hasta que a partir de 2050 vuelva a crecer de nuevo la población en edad de trabajar.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que en 2050 se alcancen 16,6 millones de personas mayores de 65 años, frente a alrededor de 27 millones de personas en edad de trabajar. Para la mayoría de la población el futuro de las pensiones no está entre sus mayores preocupaciones, como refleja el barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), según el cual solo un 4,1 % de los ciudadanos lo sitúa entre sus principales inquietudes, casi un punto más que en el sondeo de enero, pero aún muy lejos de los problemas económicos, la vivienda, la sanidad y el empleo que ocupan los primeros puestos.

Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. / BOE

De cara a los que se jubilen el próximo año, haber cotizado más de 36 años y seis meses no supondrá una mejora en la pensión de aquellos que se jubilen en la edad ordinaria en 2026, ya que se habrá alcanzado el 100% de la pensión. Se trata de una norma recogida en la Ley 27/2011, en la que se estableció el actual método de cálculo y la edad de jubilación ordinaria legal. Los meses cotizados sirven para determinar qué porcentaje de pensión corresponde. El mínimo para acceder a la pensión es de 15 años y a partir de ahí, por cada mes trabajado se suma un pequeño porcentaje. Por cada mes adicional cotizado durante los siguientes 49 meses se suma un 0,21% a la base reguladora. Por cada uno de los 209 meses siguientes se añade un 019%.

Hay formas de cobrar más del 100% de la pensión. Una es retrasar la jubilación más allá de la edad estipulada o que se cobre el complemento por brecha de género, tal y como informa el portal ‘Noticias Trabajo’.