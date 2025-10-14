Empresas
Mango avisa a sus clientes de un ciberataque que accede a algunos datos
La incidencia no ha comprometido a datos sensibles como información bancaria, documentos de identidad, contraseñas o credenciales de acceso
La firma catalana de moda Mango ha sufrido un ciberataque este martes a través de un servicio de marketing externo que ha dejado a descubierto información personal de clientes, según ha podido conocer EL PERIÓDICO.
Los datos afectados se limitan a información de contacto utilizada en campañas comerciales: nombre (sin apellidos), país, código postal, correo electrónico y número de teléfono. La incidencia no ha comprometido en ningún momento los sistemas corporativos de la compañía, ni datos sensibles como información bancaria, documentos de identidad, contraseñas o credenciales de acceso.
Tras detectar la brecha, se activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad y se notificó el caso a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y a las autoridades competentes.
La compañía textil ha informado a sus clientes de esta brecha en sus sistemas informáticos y las recomendaciones a seguir en estos casos. Como medida preventiva, se aconseja a los clientes extremar la precaución ante posibles comunicaciones sospechosas o intentos de fraude, ya sea por correo electrónico o por teléfono.
Un sector bajo presión de los ciberataques
El incidente se suma a una ola de ciberataques en la industria de la moda y la distribución en los últimos meses. Firmas internacionales como Adidas, Kering, LVMH, Tendam o Harrods, así como grupos de gran consumo como Auchan (Alcampo), han reconocido en el último año ciberataques como el sufrido este martes por Mango.
