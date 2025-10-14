Trabajadores que hayan nacido a partir de 1960: el ingreso de de 1.594 euros que concede la Seguridad social

Casi diez millones de personas (9,7 millones), más del 20% de la población en España, vive bajo el umbral de la pobreza. Y los indicadores están lejos de mejorar, suspendemos en los parámetros europeos, mientras el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha servido para que trece comunidades autónomas, la mayoría, haya hecho caja y se haya ahorrado el dinero que antes invertía en mejorar la situación de las personas pobres que viven en su región.

El IMV, que lo pueden recibir aquellas personas nacidas entre 1960 y 2002, es decir, aquellas en edades comprendidas entre los 23 y los 65 años, ha llegado en septiembre a un total de 776.924 hogares en los que viven 2.369.979 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Según el departamento que dirige Elma Saiz, la cuantía media de la prestación se ha situado en 514,7 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 426,3 millones de euros.

Asimismo, ha detallado que en el mes de septiembre había 115.284 prestaciones activas más que las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un crecimiento del 17,4%. En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en septiembre de 2025 se contabilizaron 376.420 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2024 (+18,9%). Según Seguridad Social, el IMV tiene un marcado perfil femenino, ya que el 67,8% de los titulares (527.042) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.267.130.

La cuantía del ingreso mínimo vital para el beneficiario individual o la unidad de convivencia será la diferencia entre la renta garantizada y el conjunto de rentas e ingresos de tales personas, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales.

El minsiterio de Seguridad Social establece que la cuantía mensual de la renta garantizada en 2025 es, por ejemplo, para un beneficiario individual: el 100 por 100 del importe anual de las pensiones no contributivas dividido entre doce. En 2025 son 658,81 euros. Esta cantidad se incrementa un 22 por 100 si el perceptor tiene un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100. Una unidad de convivencia formada por un adulto y cuatro o más menores, dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores, o por cuatro adultos y un menor, recibirán 1.449,39 euros.

Para 2025 los importes mensuales son: